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評／「天然反統一」的年輕世代 有七成願為台灣而戰

Kafnu共享聚落 顛覆你對工作空間的想像 四大入駐方案 帶你實現多元斜槓創業經

2018-04-11 12:04文 Kafnu 提供

斜槓世代來臨，愈多人不滿足於傳統單一職業模式，以投入創業的方式展開多職的多元生活。新加坡飯店集團Next Story Group旗下品牌Kafnu看準台灣斜槓創客資源連結的需求，2018年1月進駐台灣，打造全台首座結合工作與生活的實體社群，為共享定義帶來全新想法，以「社群媒合」為核心，協助斜槓世代拓展人際，攜手台灣新創共同發展。Kafnu台北旗艦館短短開幕兩個月，獨立辦公室出租率已高達九成，吸引來自音樂娛樂、傳媒設計、程式開發、電商平台、創投、虛擬貨幣、金融等七大產業會員進駐。

Kafnu台北旗艦館是一個以「社群媒合」為核心的多元化生活風格空間，協助斜槓世代...
Kafnu台北旗艦館是一個以「社群媒合」為核心的多元化生活風格空間，協助斜槓世代台灣創客拓展人際。 圖／Kafnu 提供
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Kafnu落成創意聚落生態系 以社群連結會員資源

Kafnu亞太區總經理朱筠容說：「共享的定義應該更為寬廣，空間應發揮更大的用途，像是共同學習、共同生活等都是共享的一部分。Kafnu希望追求多職人生的入駐會員可以一起交流成長，積極透過專業社群經理制度，扮演媒合平台，為會員連結在地資源與國際機會，並整合線上與線下資源，達成我們的核心理念“Together, we go faster”（匯聚力量・加速成長），攜手打造斜槓世代的全新樣貌。」

會員集點樹創辦人詹凱傑說：「Kafnu台北旗艦館擁有豐厚的集團資源，又座落在大台北復興商圈，提供了我們多方管道拓展業務。」會員生鮮時書創辦人劉俊佑表示：「Kafnu台北旗艦館的環境寬敞明亮可直接做為團隊拍攝場地，節省成本，透過社群經理媒合內部社群網絡資源，團隊得到了許多業務機會，令投資人很滿意。」會員孚鴻創意CEO卓志清說：「這裡擁有其他商務中心沒有的社群資源。」

Kafnu台北旗艦館顛覆一般人對工作空間的想像，是全台首座結合工作與生活的實體社...
Kafnu台北旗艦館顛覆一般人對工作空間的想像，是全台首座結合工作與生活的實體社群，透過專業社群經理制度為會員連結資源、創造機會。 圖／Kafnu 提供
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Kafnu量身打造會員方案，一次滿足創客多元需求

Kafnu第一線接觸新世代創業者，觀察到他們不再只發展單一業務的需求，因此打造全棟12層樓多樣化空間的Kafnu台北旗艦館，提供共同工作空間、團隊討論空間以及交誼廳供會員辦公交流，也有專業錄音室、攝影棚、展演空間等，一次滿足斜槓創業者舉凡內容創作、業務開發、舉辦講座等所有需求。

除了最新媒體設備、IT互動設計外，Kafnu 1樓有Morsel Taipei北歐式餐廳，12樓也有K2酒吧，提供讓會員暫時抽離繁忙工作，與朋友放鬆暢聊的好去處。此外，Kafnu也推出行動App，提供開放論壇促進會員彼此交流，同時也可透過App租借場地或預訂房間，並能在第一時間掌握Kafnu台北旗艦館的所有活動。

Kafnu台北旗艦館旗艦館地處台北市精華地段，不僅交通便利、腹地連結廣，全棟12...
Kafnu台北旗艦館旗艦館地處台北市精華地段，不僅交通便利、腹地連結廣，全棟12層樓多樣化空間亦能滿足會員各種需求。 圖／Kafnu 提供
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Kafnu台北旗艦館以會員制為主，可依照需求選擇四大入駐方案，五日通行證為NT$3,000起，月租方案為NT$7,500起。即日起開放免費體驗一日預約，欲瞭解更多資訊，請造訪Kafnu：https://www.kafnu.com/tc/

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