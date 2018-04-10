移動式遊具意外頻傳 民眾自救遞狀盼修法

2018-04-10 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



4月1日新竹市巨城百貨公司發生兒童遊樂設施意外，3歲的男童因為「飛天椅」器材突然失速而摔落，還有3名成人為救援孩童而受傷。今天受傷孩童的母親許太太與其他受傷民眾家屬，在律師陪同下，前往新竹地檢署提告，希望檢方介入調查，釐清責任歸屬。家屬及委任律師提出訴求，要求主管機關儘速修法，對遍及全台夜市、商場、活動的移動式遊具修法規範，莫再讓悲劇發生。

許太太表示，他們時常帶小朋友去巨城消費，原本以為巨城所提供的設備至少應有一定品質，卻發生這種意外，當時現場並無廠商或百貨業者的人員在第一時間處置傷者，還讓患者是自行坐計程車就醫。

律師邱顯智表示，據報載這次事件的主因在於工讀生要調整音量卻誤觸加速鍵而導致意外，但他認為發生意外的飛天椅，音量的調整和開關鍵都在上方的面板，而加速鍵卻是要打開下方的控制表，如此的誤差很難令人相信只是人為疏失，希望檢察官可以藉此案件查明是否有所不法。

律師連郁婷則觀察到，發生於巨城的事件並非個案，飛天椅廠商「動力育樂」所提供的卡丁車，在今年2月28日也發生過火燒車的意外，她說，這家廠商活動範圍遍及全台，包括新北耶誕城、台北101耶誕活動也出現過他們的遊具，但這種移動式遊具，不論是中央，還是地方政府，一直都無法可管，新竹市政府在事發之後僅要求廠商靜候調查，中央主管機關（內政部）也未表示將對現行法規做任何檢討。

今天家長與律師在此也要鄭重呼籲內政部啟動檢討措施，儘速提出修法版本，詳細訂定移動式遊具的檢驗、保養、操作人員培訓等規範，以確保安全；另外，在中央修法之前，新竹縣市政府也應該積極研擬方案，避免類似案件再次發生。