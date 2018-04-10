柯P吃不到 「皮蛋豆腐」北藝中心 2020年才完工

2018-04-10 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台北市政府去年喊出台北表演藝術中心今年10月完工大跳票。北藝中心總監王孟超受訪指出，北藝中心內裝工程至今尚未標出去，至少要再兩年、到2020年才能完工。台北市長柯文哲年底任期屆滿前，勢必看不到這顆「皮蛋豆腐」上桌見客。

台北表演藝術中心模擬圖。圖／北藝中心提供 分享 facebook

台北表演藝術中心位於劍潭捷運站旁，由曾獲普立茲克建築獎的荷蘭建築師庫哈斯設計，國內團隊是姚仁喜帶領的大元聯合建築師事務所。這座中心因設計有含球形劇場在內的三座劇場，外型看來像是兩個大小不一的方形和一顆大圓球建築體相嵌合，常被說成是「皮蛋豆腐」、「大白眼」。

前年北藝中心營造廠理成宣布倒閉，原因包括工程難度太高、造價超乎預期，市政府又執意照工程進度付款，原本財務體質就不佳的理成，終不堪製造成本等欠款壓力。王孟超表示，庫哈斯這座他口中「至今最滿意作品」確實很厲害，但包括兩座方形劇場可連結為2300人超大劇場、全亞洲唯一球形劇場等設計，都提高工程難度。

然而這考倒理成、也讓眾多營造廠至今卻步的設計，正是庫哈斯贏得競圖的關鍵。王孟超說，當其他建築師都將所有劇場包在一個殼內，只有庫哈斯在有限的基地面積上，藉由突破方殼以及內部通來通去的手法，硬是擠出來3個廳、6個排練場、3個屋頂花園，以及全台首見可一窺劇場後台的環狀公共參觀動線。

但王孟超也坦言，這劇場可巧妙變化的設計雖好，實務使用時，必然須縝密規畫與調整。因為三個劇場一定是同時演出節目，不同團隊在極近密有限的時間、進出口與動線中，要如何進場、裝台而不會相互干擾，大大考驗場館排程與團隊協調。