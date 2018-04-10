每增5歲失智症發生率增1倍 康健保單可保巴金森氏症

2018-04-10 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



明天(11日)就是「世界巴金森氏症日」，巴金森氏症是引發老年失智的主要病因之一。衛生福利部統計，去、2017年底台灣失智症人口已達27萬人，且年紀越大盛行率越高「每增加5歲失智症發生率就會增加1倍」。康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)呼籲民眾趁年輕健康狀況良好時及早做好保險規畫轉移失智症風險。

邵駿崴表示，根據「360°康健指數」調查發現，台灣受訪者中，每5人就有1人擔心失智症風險，在國人購買長期看護保險比例仍偏低現況下，民眾雖然能透過常見的「意外險、健康險或殘廢扶助保險金」來分攤部分失能照護費用，但「失智保障缺口」卻被多數人忽略。他說，老年失智患者「罹病期較長」，導致醫療及照護等花費都相當可觀，建議選擇「一次性給付」特定疾病保險產品，所領保險金可用在醫療、看護或養護中心費用，減輕心理與經濟上沉重負擔。

邵駿崴說，國際失智症報告已實證，並強調「控制三高及戒菸」可避免心血管疾病、並降低失智症風險。民眾想降低罹患失智症風險，除事先透過保險轉移風險，更重要的是累積自身健康帳戶，落實健康飲食、規律運動、主動戒菸、節制飲酒、定期檢查及控制三高等，打造自己的健康生活。

康健人壽表示，該公司的「長享保特定傷病終身保險」保障範圍就包括銀髮族常見的「兩大神經退化性疾病」、阿茲海默病及巴金森氏症，繳費15年或20年期有保障終身，保戶確診後，保險給付一筆「特定傷病保險金」，減輕客戶經濟負擔，即使是患有高血壓、糖尿病或B型肝炎的族群，有機會投保，且最高承保年齡為65歲，可補強銀髮族群的醫療照護需求。