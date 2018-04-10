台灣也瘋自駕 「無人載具實驗創新條例」最快本月送立院

2018-04-10 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



全球自駕車市場一片看旺，根據麥肯錫顧問公司研究自駕車市場預估至2030年規模將達6.7兆美元，全球已有逾30家科技業者及車廠投入研發。台灣的《無人載具實驗創新條例》最快這個月送進立法院審查。 國內有數個團隊投入自駕車、車聯網等科技研發，圖為ARTC車輛中心的一般道路自駕車。圖/ARTC車輛中心提供 分享 facebook

明天在南港登場的台北國際汽車零配件與車用電子展覽會，台灣車輛研發聯盟（TARC）匯集台灣產、官、研各界研發能量，今年會以「創新科技．智駕未來」為主題展出26項創新科研成果，並首度增設一般道路的試駕體驗區。與國外已有自駕車的實際應用相比，台灣沒有法令配套，無人載具主關機關誰屬，交通部、科技部一度相互承讓。

去年底先拍板科技部預告了條例，行政院幾經思考，認為與產業發展有關還是由經濟部主管，上個月第二度預告，預告期於上月底結束。立委許毓仁說，經濟部版的創新條例明確列舉不適用道路交通條例、公路法、民航法等的哪幾條處罰規定，且不像科技部版疊床架屋，改單一窗口，不再有科技部版「頭與身體分開」的毛病。實驗期間改為1年加1年、最長4年。

許毓仁指出，經濟部版本接近沙盒實驗的精神，有法律的豁免空間，不過仍有缺失要處理。他將提修正對案，包括審查會議的外部專家學者比例不得少於1/2，要簽書面保密協議及申請人「應」做提案說明，避免政府黑箱作業。

他說，美國Uber無人車撞死人，但條例草案沒有糾紛調解機制及究責方式，他也認為，申請人未依核准內容從事創新實驗得處10萬元至100萬元罰鍰的條文不該刪除，還是要有罰責。