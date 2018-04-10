劇場「深夜獨立書店」 演述著對書與人生的告白

2018-04-10 09:33 中央社 台北10日電



在舞台上搭起了一座書店，以節氣更迭設定出一家獨立書店的故事。資深劇場工作者劉培能帶著台灣戲曲學院劇藝系的師生推出「深夜獨立書店」，透過他最愛的劇場對影響他極深的書懺情告白。

圖片來源／ Photo on stocksnap by Roman Kraft 分享 facebook

55歲的劉培能過去是表演工作坊、明華園等表演團隊的技術總監與舞台監督，目前是戲曲學院的專任副教授、台灣技術劇場協會理事長，劇場經驗豐富。與他相處過會知道，不論行事風格與說話態度，他總是率直不羈，但一談起書、電影、劇場，卻柔軟浪漫得很。

自2012起，他帶著戲曲學院劇藝系的師生接續推出改編自漫畫「深夜食堂」的同名舞台劇，又以楊德昌的電影作品為基底推出「台北好男好女」，不斷挑戰學院演出的新可能，也藉著實務製作帶領學生接觸劇場技術之外的人文風貌。

這次的「深夜獨立書店」，以台灣各地獨立書店的風景與人物故事為靈感，藉著獨立書店的經營狀態，延伸演繹關於人生的悲歡聚合故事，由系上兼任講師蔡依雲編劇。

選擇推出這樣的製作，除了是學院製作的必須，劉培能想了一下，有點羞澀，他低低地說，「從小到大，我們的人生都受之於閱讀很多很多，要保持與書的交往。我是這樣跟我小孩說的，也希望學校裡的孩子記得這一點。」

劉培能聊起高中時代一段啃書啃到留級的記憶。他說自己老家在南投，雖然喜歡閱讀，卻沒什麼書可讀，「鎮上的書店只賣參考書跟文具，我在進台中一中之前，手邊只有『羅蘭小語』。」

他後來進了謬思社與校刊社，聽聞慘淡的閱讀經驗，被一票學長狠狠恥笑了一番，要他別吃飯了，「省下飯錢，去買葉珊、余光中來讀。但後來才知道，這些書，社辦裡都有，也不用買了啊。」後來的日子，劉培能像塊海綿，抱著學長開的書單大量閱讀。

高二那年，他遇到一位家住豐原的同學，發現對方每天都可以帶著不同的書到學校讀，他臉皮厚，開口相借，才發現這同學是跟豐原車站旁一家書店「借」出來的，「從遠景到水牛，從洪醒夫到王禎和…，他一天借一本，下課再放回去，我請他分我看，往往是他在上、下課的公車上讀，我就在課堂上讀，讀到我高二都唸了兩年！」

這樣的閱讀記憶，至今難忘，劉培能說起這一段，眼神都發了光，「但高二重讀後，我跟那位同學就失聯了，一直到現在。這些年，找過幾次，都沒下文。」有點惆悵，但人生的聚合，往往就是如此。

透過「深夜獨立書店」，劉培能置入了這一類關於人生聚合的傷感無奈，同時也放進了台灣獨立書店特有的人情溫暖、各自對閱讀生活的追求與實踐。

蔡依雲說，學生本來對書店或獨立書店是沒有概念的，「但透過製作的過程，一整個學期關於獨立書店經營者的分享講座，學生們開始會留意這些平常在生活中可能不起眼的書店角落，然後他們會願意走進去，觀察、了解，再回頭跟我們分享裡頭的故事。」

「深夜獨立書店」由劇藝系系主任楊雲玉執導，劇場演員李建常、黃宇琳與劇藝系學生領銜主演，4月14、15日，21、22日在台灣戲曲學院木柵校區演藝中心演出。