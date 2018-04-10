交通罰單收不完…10大違規陷阱 你踩到幾個？

交通違規數量大增，主因手機、行車記錄器普及，另外也有許多民眾搞不清楚自己「踩紅線」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民眾經過鐵路平交道時都會看到停看聽的警告牌，當「閃燈已亮、警鈴響起」，但柵欄還沒放下時，到底要加速往前，還是就停下來？這關鍵的6到8秒的時間差，可能讓你荷包大失血。

鐵路警察說，很多民眾誤以為柵欄放下才不能過，這是錯誤的觀念，只要閃燈已亮、警鈴響起就要停，再過就是違規要開單。

最近有不少基隆市民收到成功路平交道闖紅燈的罰單，一張6、7萬元，不僅荷包大失血，還覺得覺得很冤，民眾氣呼呼地說「柵欄還沒有放下怎算違規？」

基隆成功路平交道因來往人車非常多，常有人車趁柵欄還沒有放下時衝過去，被警方開單告發。記者游明煌／攝影 分享 facebook

●心痛！闖平交道罰6萬7

基隆市議員楊石城接獲一名機車騎士投訴，質疑是「違規地雷」。楊石城說，成功路平交道因鄰近菜市場，每天不到七點，周邊就人聲鼎沸。有市民最近接到一張6萬7500元、闖平交道的罰單，這是小老百姓3個月的薪水都還不夠，市民違規沒有錯，可是為什麼要罰那麼高？

後來楊石城發現，去年7月開始，機車闖越鐵路平交道罰鍰最低6萬7500元、汽車則是7萬5000元以上罰鍰，且是用24小時監視器鏡頭錄影監控，「無一能倖免，民眾要小心才不會荷包失血」。

有民眾收到平交道違規罰單，寫明違規事實是警鈴已響、閃光號誌已顯示，一張罰單高達6萬7500元。圖／翻攝議員楊石城臉書 分享 facebook

●柵欄還沒放下 算不算違規

還有一名開車的男子投訴，他開車經成功路平交道時，火車還沒來，油門一催，快速穿越，但收到罰單寫著「警鈴已響、閃光號誌已顯示」，罰單一張7萬5000元，他覺得好冤，指「柵欄根本還沒放下來」。

警方表示，從去年7月起，「道路交通管理處罰條例第54條條文修正案」，已將闖越平交道的罰款大幅提高，可處1萬5000元以上、9萬元以下，並吊扣其駕駛執照1年。修法將罰鍰提升至酒駕標準，為的就是降低平交道事故。

●警鈴響+閃燈 就得停下

鐵路警察局七堵派出所長謝永明表示，閃燈亮起、警鈴響起，到柵欄降下約有6到8秒的時間差，這段時間不能往前衝，而要停下。但不是警鈴響就馬上開，警方開單的原則是「看到柵欄已往下降，仍往前衝過去」，就會開單，這樣已屬刻意闖越，每月約有20餘件。因成功平交道臨近市場，違規時段以上午最多。

新北市警局副交通大隊長許正文也說，依道安規定，駕車在鐵路平交道時，不僅警鈴已響、閃光號誌就須停下；如有看守人員指示也要比照遵守，否則就要開罰。

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●北市汽機車 多敗在方向燈

不只平交道有違規地雷，汽機車族也常因輕忽而違規。北市警交通警察大隊統計，因停車空間不足，北市民眾違規停車占最大宗，再來就是汽機車轉彎、變換車道時未打方向燈，平均一年超過萬件以上，尤其後者民眾容易輕忽，一不小心就吃罰單。

尤其因現在智慧手機、行車記錄器普遍，沒打方向燈很容易被拍下來，近幾年相關檢舉案越來越多。

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●10大違規項目 超速最多

基隆市警交通隊統計去年機車族十大違規項目，超速排第一，其次是違規停車，第三是闖紅燈。後面依序是不依規定轉彎或變換車道，不遵守、標線行駛，不按遵行方向行駛，無照駕駛，爭道行駛，設備不全或損壞不修復及酒駕。

警方說，超速會奪違規第一名，主要是有的機車族誤以為固定、手持測速器多是針對汽車，其實機車超速也都一樣會被拍，有些機車車速馬表壞很久也不修，超速也不自知。

一輛小貨車在中正路違規跨越雙白線而不自知。記者游明煌／攝影 分享 facebook

●跨雙白線 機車族最常輕忽

其中，不依規定轉彎或變換車道是機車族最常犯的地雷項目，開單的員警說，機車族常未打方向燈變換車道，且還一直變來變去，被攔下時往往都說，「又不是汽車沒關係，這樣也要開單？」

機車族十大違規項目，不遵守標線行駛也上榜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不遵守標誌、標線行駛也是地雷區項目，尤其是跨越雙白線、雙黃線最多。員警說，遇到雙白線、雙黃線民眾要想成「一堵牆」，就是不能跨越就對了。這種違規多是在路口發生，跨越容易發生車禍。