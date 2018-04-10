親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

蕭習會╱會蕭萬長 習近平笑稱：兩岸前景一定是光明的

發炎是一切疾病的元兇！台大醫教你早餐這樣吃改善身體

交通罰單收不完…10大違規陷阱 你踩到幾個？

2018-04-10 10:00聯合報 聯合報記者游明煌魏翊庭施鴻基張世杰／報導

交通違規數量大增，主因手機、行車記錄器普及，另外也有許多民眾搞不清楚自己「踩紅線...
交通違規數量大增，主因手機、行車記錄器普及，另外也有許多民眾搞不清楚自己「踩紅線」。圖／聯合報系資料照片
分享

民眾經過鐵路平交道時都會看到停看聽的警告牌，當「閃燈已亮、警鈴響起」，但柵欄還沒放下時，到底要加速往前，還是就停下來？這關鍵的6到8秒的時間差，可能讓你荷包大失血。

鐵路警察說，很多民眾誤以為柵欄放下才不能過，這是錯誤的觀念，只要閃燈已亮、警鈴響起就要停，再過就是違規要開單。

最近有不少基隆市民收到成功路平交道闖紅燈的罰單，一張6、7萬元，不僅荷包大失血，還覺得覺得很冤，民眾氣呼呼地說「柵欄還沒有放下怎算違規？」

基隆成功路平交道因來往人車非常多，常有人車趁柵欄還沒有放下時衝過去，被警方開單告...
基隆成功路平交道因來往人車非常多，常有人車趁柵欄還沒有放下時衝過去，被警方開單告發。記者游明煌／攝影
分享

●心痛！闖平交道罰6萬7

基隆市議員楊石城接獲一名機車騎士投訴，質疑是「違規地雷」。楊石城說，成功路平交道因鄰近菜市場，每天不到七點，周邊就人聲鼎沸。有市民最近接到一張6萬7500元、闖平交道的罰單，這是小老百姓3個月的薪水都還不夠，市民違規沒有錯，可是為什麼要罰那麼高？

後來楊石城發現，去年7月開始，機車闖越鐵路平交道罰鍰最低6萬7500元、汽車則是7萬5000元以上罰鍰，且是用24小時監視器鏡頭錄影監控，「無一能倖免，民眾要小心才不會荷包失血」。

有民眾收到平交道違規罰單，寫明違規事實是警鈴已響、閃光號誌已顯示，一張罰單高達6...
有民眾收到平交道違規罰單，寫明違規事實是警鈴已響、閃光號誌已顯示，一張罰單高達6萬7500元。圖／翻攝議員楊石城臉書
分享

●柵欄還沒放下 算不算違規

還有一名開車的男子投訴，他開車經成功路平交道時，火車還沒來，油門一催，快速穿越，但收到罰單寫著「警鈴已響、閃光號誌已顯示」，罰單一張7萬5000元，他覺得好冤，指「柵欄根本還沒放下來」。

警方表示，從去年7月起，「道路交通管理處罰條例第54條條文修正案」，已將闖越平交道的罰款大幅提高，可處1萬5000元以上、9萬元以下，並吊扣其駕駛執照1年。修法將罰鍰提升至酒駕標準，為的就是降低平交道事故。

●警鈴響+閃燈 就得停下

鐵路警察局七堵派出所長謝永明表示，閃燈亮起、警鈴響起，到柵欄降下約有6到8秒的時間差，這段時間不能往前衝，而要停下。但不是警鈴響就馬上開，警方開單的原則是「看到柵欄已往下降，仍往前衝過去」，就會開單，這樣已屬刻意闖越，每月約有20餘件。因成功平交道臨近市場，違規時段以上午最多。

新北市警局副交通大隊長許正文也說，依道安規定，駕車在鐵路平交道時，不僅警鈴已響、閃光號誌就須停下；如有看守人員指示也要比照遵守，否則就要開罰。

分享

●北市汽機車 多敗在方向燈

不只平交道有違規地雷，汽機車族也常因輕忽而違規。北市警交通警察大隊統計，因停車空間不足，北市民眾違規停車占最大宗，再來就是汽機車轉彎、變換車道時未打方向燈，平均一年超過萬件以上，尤其後者民眾容易輕忽，一不小心就吃罰單。

尤其因現在智慧手機、行車記錄器普遍，沒打方向燈很容易被拍下來，近幾年相關檢舉案越來越多。

分享

●10大違規項目 超速最多

基隆市警交通隊統計去年機車族十大違規項目，超速排第一，其次是違規停車，第三是闖紅燈。後面依序是不依規定轉彎或變換車道，不遵守、標線行駛，不按遵行方向行駛，無照駕駛，爭道行駛，設備不全或損壞不修復及酒駕。

警方說，超速會奪違規第一名，主要是有的機車族誤以為固定、手持測速器多是針對汽車，其實機車超速也都一樣會被拍，有些機車車速馬表壞很久也不修，超速也不自知。

一輛小貨車在中正路違規跨越雙白線而不自知。記者游明煌／攝影
一輛小貨車在中正路違規跨越雙白線而不自知。記者游明煌／攝影
分享

●跨雙白線 機車族最常輕忽

其中，不依規定轉彎或變換車道是機車族最常犯的地雷項目，開單的員警說，機車族常未打方向燈變換車道，且還一直變來變去，被攔下時往往都說，「又不是汽車沒關係，這樣也要開單？」

機車族十大違規項目，不遵守標線行駛也上榜。圖／聯合報系資料照片
機車族十大違規項目，不遵守標線行駛也上榜。圖／聯合報系資料照片
分享

不遵守標誌、標線行駛也是地雷區項目，尤其是跨越雙白線、雙黃線最多。員警說，遇到雙白線、雙黃線民眾要想成「一堵牆」，就是不能跨越就對了。這種違規多是在路口發生，跨越容易發生車禍。

罰單

相關新聞

台彩「雙贏彩」新玩法 全中或全沒中都得頭獎

2018-04-10 11:10

「我沒改車為何吃罰單？」 快看機車是不是少了它

2018-04-09 23:50

把握周五前好天氣 周日變天濕涼有雨

2018-04-10 04:31

健忘、妄想、暴躁...年輕型失智 台灣1.2萬人

2018-04-10 00:03

年輕失智 比老年更缺照顧資源

2018-04-09 23:50

柯P吃不到 「皮蛋豆腐」北藝中心 2020年才完工

2018-04-10 10:27

修法趨嚴！老舊烏賊車可吊牌 禁入空品淨區

2018-04-09 23:50

移動式遊具意外頻傳 民眾自救遞狀盼修法

2018-04-10 11:05

西半部為背風面 空氣品質恐達橘色等級

2018-04-10 11:02

台灣也瘋自駕 「無人載具實驗創新條例」最快本月送立院

2018-04-10 10:00

劇場「深夜獨立書店」 演述著對書與人生的告白

2018-04-10 09:33

台彩推新刮刮樂 總獎金逾9.3億元

2018-04-10 07:00

擴散不佳 西半部空品糟

2018-04-10 04:31

長榮 獲選全球十大最佳航空

2018-04-09 23:50

嘉市婦癌篩檢 美髮師提醒你做檢查

2018-04-09 23:39

健康你我他／我的告別式 想聽親友跟我說話

2018-04-09 23:39

健康名人堂／提早退休？ 別忘了工作也能賺健康

2018-04-09 23:39

麻疹、川崎症 病徵相似易搞混

2018-04-09 23:28

大醫院滿載 「非急重症別再來了」

2018-04-09 23:25

獨／年輕失智更需協助 專家嘆：資源不足

2018-04-09 22:41

獨／個性轉變、無法理解他人說話…年輕人也會失智

2018-04-09 22:40

「台灣指揮教父」陳秋盛辭世 享壽76歲

2018-04-09 21:29

台灣第一座高山博物館 文博會邀民打開五感細胞

2018-04-09 21:29

用路人注意！蘇花改東澳隧道明起將定時封閉半小時

2018-04-09 20:40

桃園麻疹增至3例接觸373人 疑似症狀勿自行就醫

2018-04-09 18:56

麻疹與川崎症「好像」 家長傻傻分不清好驚慌

2018-04-09 18:51

威尼斯餐廳敲學生一餐4萬挨罰72萬 朱學恒：反觀台灣…

2018-04-09 16:22

文博雙大使黃子佼 曲家瑞 一起為臺灣文博會暖身！

2018-04-09 16:09

把握好天氣 下周日變天濕涼有雨

2018-04-09 16:08

全球十大最佳航空公司 長榮航空榮獲評選

2018-04-09 16:08

積極面對失智症 小女孩為祖母研發「永恆」App

2018-04-09 15:48

東京直擊！Fresh Taiwan台灣原創館日本授權展精彩盛況

2018-04-09 15:44

幾米新作「不愛讀書不是你的錯」獻給每一個大人小孩

2018-04-09 15:40

TripAdvisor航空大獎 長榮獲「全球十大」第五名

2018-04-09 14:21

台中空汙中段班？ 環團：希望能改善更多

2018-04-09 14:21

好市多標價藏玄機！ 看到「*」、尾數7要買要快

2018-04-09 14:19

整形認不出臉...自動通關還能辨指紋

2018-04-09 14:13

嬌生爽身粉疑摻致癌石綿？ 食藥署：早已禁用

2018-04-09 14:13

自動通關被擋 醫師：整形後出國可先開證明

2018-04-09 14:09
看更多

熱門文章

好市多標價藏玄機！ 看到「*」、尾數7要買要快

2018-04-09 14:19

桃園麻疹增至3例接觸373人 疑似症狀勿自行就醫

2018-04-09 18:56

榮總醫嘆社福好導致低生育 提不生孩子應加課20%稅

2018-04-09 12:46

機場快速通關臉部辨識 竟是「整形照妖鏡」！

2018-04-09 11:25

看孫安佐案 精神科醫師籲：送子出國該注意3件事

2018-04-09 12:52

把握好天氣 下周日變天濕涼有雨

2018-04-09 16:08

威尼斯餐廳敲學生一餐4萬挨罰72萬 朱學恒：反觀台灣…

2018-04-09 16:22

麻疹與川崎症「好像」 家長傻傻分不清好驚慌

2018-04-09 18:51

只到4月底！美福彩匯自助餐 不僅吃到飽還能打包

2018-04-09 13:10

健忘、妄想、暴躁...年輕型失智 台灣1.2萬人

2018-04-10 00:03

「我沒改車為何吃罰單？」 快看機車是不是少了它

2018-04-09 23:50

把握周五前好天氣 周日變天濕涼有雨

2018-04-10 04:31

勇敢豁出去！ 艾莉絲創立有機產品事業 親訪歐嚴選商品

2018-04-09 13:36

2018旅行者之選 長榮航空入選世界最佳十大航空

2018-04-09 13:04

「台灣指揮教父」陳秋盛辭世 享壽76歲

2018-04-09 21:29

凡事只想到自己？十大劈腿人特質讓網友拳頭硬了

2018-04-09 13:33

全球十大最佳航空公司 長榮航空榮獲評選

2018-04-09 16:08

麻疹、川崎症 病徵相似易搞混

2018-04-09 23:28

嬌生爽身粉疑摻致癌石綿？ 食藥署：早已禁用

2018-04-09 14:13

台彩推新刮刮樂 總獎金逾9.3億元

2018-04-10 07:00

交通罰單收不完…10大違規陷阱 你踩到幾個？

2018-04-10 10:00

今日星座運勢／巨蟹 容易缺乏信心 建議先充實自我

2018-04-10 00:00

獨／個性轉變、無法理解他人說話…年輕人也會失智

2018-04-09 22:40

清明沙塵暴襲台 李應元：環保署預測準確

2018-04-09 11:34

扣假1.5天？ 台鐵：因公務人員請假最低半天計

2018-04-09 11:44

積極面對失智症 小女孩為祖母研發「永恆」App

2018-04-09 15:48

「台灣特急」王維中韓職爭光！ 釜山航空留言抽來回機票

2018-04-09 13:10

誘人琥珀色天婦羅！ 人氣天丼店插旗台北101美食街

2018-04-09 16:05

郭雪芙、張軒睿攜手TASAKI 甜蜜賞「櫻」

2018-04-09 19:39

這個女子／築地市場百年咖啡 忙碌日常的告解所

2018-04-09 16:11

修法趨嚴！老舊烏賊車可吊牌 禁入空品淨區

2018-04-09 23:50

兒虐不斷 專家建議4步驟延後動手機會

2018-04-09 14:22

用路人注意！蘇花改東澳隧道明起將定時封閉半小時

2018-04-09 20:40

TripAdvisor航空大獎 長榮獲「全球十大」第五名

2018-04-09 14:21

生活見聞／另類女兒賊

2018-04-10 06:00

年輕失智 比老年更缺照顧資源

2018-04-09 23:50

台北也買得到！安室奈美惠聯手H&M打造全新女裝

2018-04-10 10:16

獨／年輕失智更需協助 專家嘆：資源不足

2018-04-09 22:41

總嫌台灣薪水太少？ 海外求職夢其實不難！

2018-04-09 12:42

台鐵產工抗議 「加班越多領越少」

2018-04-09 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top