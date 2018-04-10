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健忘、妄想、暴躁...年輕型失智 台灣1.2萬人

2018-04-10 00:03聯合報 記者黃安琪／台北報導

老年失智現象近年受到重視，但研究發現，六十五歲以下失智者，也有增加趨勢。圖中人物...
老年失智現象近年受到重視，但研究發現，六十五歲以下失智者，也有增加趨勢。圖中人物非當事人。 記者林伯東／攝影
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老年失智現象近年來普遍愈來愈受到重視，但近期研究發現，六十五歲以下的失智者，也有增加的趨勢。

六十五歲以下確診失智症，就屬年輕型失智患者。專家估計，全台年輕型失智患者約一萬二千人，由於初期症狀不同於老年失智經常出現的記憶減退，而以個性改變、罵粗話、無法勝任工作、買東西不付錢等行為異常居多，家人難以聯想是失智，推估全台逾六千人潛藏社區尚未確診或被誤診。

六十二歲的林一申，四年前公司經營不順，非計畫退休，妻子發現原是好好先生的他，一有小爭吵就翻桌，個性一百八十度大轉變，原以為丈夫走不出失去工作的落寞，個性才轉變，但情況愈來愈嚴重，就醫確診患上路易氏體失智症。

台灣失智症協會推估，全台年輕型失智患者約一萬兩千人，但其中逾五成是尚未被發現的「黑數」。台灣失智症協會理事長、中山醫學大學醫學系精神學科主任賴德仁說，一般人難以想像，四、五十歲怎麼就罹患失智，患者可能被當成憂鬱症、躁症，或家人輕忽以為僅是情緒暴躁。

長庚醫院失智症中心主任徐文俊指出，年輕型失智患者症狀表現多樣，老年失智在極輕或輕度期會先出現記憶力減退、健忘等，但年輕型以行為異常表現居多，容易懷疑、妄想、會在公共場所脫衣、罵粗話等，甚至出現「語意」問題，語言表達能力變差、聽不懂他人話語的意義等。

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年輕型失智比起老年失智仍十分有活力、好動。但賴德仁說：「年輕失智患者卻受到更多歧視。」國人對年輕失智不了解，普遍無法接受年紀輕輕卻罹患老年人疾病，有些患者走在路上，就因多問路人幾句相同的話而被當作「精神有問題」，患者多有病識感、內心受挫。

林一申說，有次到便利超商，「我站在結帳櫃台，想累積點數，卻想不起電話號碼，後面的人不停增加，我只能焦急站著，店員白了我一眼，讓我很受傷。」他感嘆，長者或病人的思考和動作都慢，學校教育應灌輸觀念，社會大眾應該多些耐心，店家或公家單位應有針對高齡、行動緩慢者的標準處理流程。

賴德仁表示，找出社區年輕型失智者並不容易，社區篩檢可行性有待討論，提醒民眾，當家人本來個性謹慎小心，但在四十、五十多歲時出現隨意脫衣服、買東西不付錢等個性突然轉變情形，或伴隨記憶障礙、無法勝任工作等，建議就醫釐清病情。

失智症患者憂鬱症

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