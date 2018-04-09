長榮 獲選全球十大最佳航空

2018-04-09 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



知名旅遊網站TripAdvisor昨天公布Travelers’Choice最佳航空大獎，長榮航空獲「全球十大最佳航空公司」第五名。 圖／長榮航空提供 分享 facebook

知名旅遊網站TripAdvisor昨天公布Travelers’Choice最佳航空大獎，長榮航空榮獲「全球十大最佳航空公司」第五名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」及「亞洲區最佳豪華經濟艙」等四個獎項。這也是長榮航空獲「全球十大安全航空公司」等評選後，再傳捷報。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空向來對飛安及服務品質要求嚴謹，此次能得到全球旅客高度肯定，深感榮幸。他也提到，長榮航空下半年將開始引進波音七八七-九夢幻客機，明年亦有波音七八七-十加入，將再次精進服務品質。

今年的Travelers’Choice最佳航空公司大獎，統計自二○一七年二月至二○一八年二月期間內，超過九十萬筆全球旅客搭機體驗評分及意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東／非洲及亞太地區，超過五五○家航空公司受到旅客評分。

TripAdvisor航空業高級副總裁兼總經理Bryan Saltzburg表示，TripAdvisor藉由全球社群的力量，評選出最受大眾喜愛的航空公司；隨著航空公司推出新的票價產品及擴增機上服務和用品，旅客也持續尋找最經濟實惠的航空公司，而Travelers’Choice最佳航空公司大獎是頒發給超乎旅客期待的航空界佼佼者。

長榮航空指出，TripAdvisor旅遊網平均每月有超過四億不重複訪客造訪，已累積超過六億則評論和意見，樣本數來自全球各地旅客實際體驗，相當具公信力。