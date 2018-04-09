年輕失智 比老年更缺照顧資源

台灣失智症協會指出，全台雖有超過一百個社區失智據點，但以老年失智為主流。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

比起老年失智，年輕型失智患者獲得的資源相對缺乏。台灣失智症協會指出，全台雖有超過一百個社區失智據點，但以老年失智為主流的服務未必適合年輕患者，盼能納入年輕型失智服務，發展友善社區。

年輕失智與老年失智，患者處境大不同。台灣失智症協會理事長賴德仁說，「年輕型患者仍是家中經濟支柱」，他們上需奉養父母、下有妻兒，仍在職場活躍，與年老失智退休後有子女照顧、或有養老金等情況不同；年輕患者力氣大、有活力，難以適應靜態活動，甚至還有部分工作能力。

不少年輕失智者在發病後離職、失去工作，家庭頓失經濟來源。賴德仁認為，現行社福政策必須補助銜接，或鼓勵企業協助患者轉換工作型態；由於民間團體經費、人力有限，中央與地方政府應積極主導，以社區發展為雛形擴增失智共照中心、日照中心等。對比日本，日本對年輕型失智者的照護，光熊本縣就有廿到卅家提供年輕型失智服務的日照中心，國內十分不足。

照顧六十一歲失智的先生長達八年的照顧者莊素玫認為，年輕型失智患者活動力較好，無法每天都只從事靜態活動，照顧者也必須跟著患者活動，「但許多家屬根本不知道，可以帶患者到哪裡」，許多社區缺乏轉換環境和活動的空間，也少了照顧者間相互交流的空間。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，現在全台各縣市雖有一百卅一個失智社區據點，但據點的課程內容以老年失智為主，未必適合年輕型患者，認為現行至少每個據點都應納入年輕型失智患者的服務，提供適宜的服務和課程。

衛福部長照司籌備辦公室科長黃千芬表示，長照２．○把五十歲以上失智症者納入服務對象，年輕型失智症患者對比老年失智症患者，還有工作能力及活動力，「失智咖啡館」即提供年輕失智症患者的工作場域，讓他們維持工作能力、延緩失智症病程。

黃千芬說，依去年底推出的失智政策綱領，要為年輕失智症患者設計工作職場。只是相關工作場域我國還很少，黃千芬說，今年衛福部最重要的目標是提升「失智症確診率」，未來一定會努力與勞動部合作，開發相關的職場及訓練。