「我沒改車為何吃罰單？」 快看機車是不是少了它

2018-04-09 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆市報導



機車停車位難求，民眾常得塞機車，腿部一不小心容易被排氣管燙到。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

機車族經常擠占停車位，車與車「親密」接觸結果，就是常有民眾被滾燙的機車排氣管燙傷。最近基隆不少機車族收到「排氣管損壞不予修復」九百元罰單，十分錯愕，不解「排氣管壞了也要罰？」

警方說，不少民眾的機車排氣管外蓋破損或掉了也不管，發燙的排氣管容易燙傷人，也會影響行車安全，因此依違反道路交通管理條例告發。市警第三分局組長李文雄表示，今年初至今，三分局計取締改裝排氣管違規六十五件，另外約有廿件是排氣管防燙蓋脫落 。

基隆火車站周遭機車停車一位難求，在仁愛市場上班的李姓男子每天停車都要繞兩、三圈才找到空位，還得把左、右車「搬開」，車子才停得進去。他說，腳硬擠進車堆，很容易碰到旁車的排氣管，上次就曾被燙了一下，紅腫一大塊。

多數機車族知道排氣管防燙蓋破損易燙人，但多不知這樣會被告發。一名每天通勤到台北上班的何姓騎士說，她停的地方有收費，但格位不多，只好硬擠其中一個格位，「乾坤大挪移」拖住一輛機車往右靠，才把車停進去，腳就貼在排氣管防燙蓋上，感覺熱熱的，「如果沒有蓋子，肯定被燙到」。

新北市警察局對面停車場也都是一早就停滿機車，吳姓女騎士說，她載小孩停車去買東西，有一次小孩差點碰到別人的排氣管，雖沒燙到，但被破損的蓋子刮傷，很危險。

基隆仁一路大輪機車行老闆李增福說，排氣管外蓋會損壞，車禍及停放時被旁車碰撞、常下雨都有因素，基隆多雨導致螺絲易生鏽，久了也容易斷裂脫落，加上馬路不平，常會有外蓋不見的情況。因為很少聽說警察有在取締，一般車主常會忽略，多會等到排氣管出現破洞、聲音太大，才會一起來換。

李增福表示，排氣管從九百到兩千元不等，如果單換外蓋，兩百到四百元不等，破損後容易燙傷坐機車後座或路人，只要修車時發現有破損，他都會勸車主修復才能安全。