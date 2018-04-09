獨／年輕失智更需協助 專家嘆：資源不足

台灣失智症協會指出，全台雖有超過一百個社區失智據點，但多數課程並未替年輕失智者量身訂做，以老年失智為主流的服務未必適合年輕患者，盼能納入年輕型失智服務，發展友善社區。圖中人物非當事人。記者林伯東／攝影 分享 facebook

台灣失智症協會指出，全台目前雖有超過一百個社區失智據點，但多數課程並未替年輕失智者量身訂做，以老年失智為主流的服務未必適合年輕患者，盼能納入年輕型失智服務，發展友善社區。

年輕失智與老年失智的不同，台灣失智症協會理事長賴德仁說，「年輕型患者仍是家中經濟支柱」，他們上需奉養父母、下有妻兒要養，仍在職場活躍，與年老失智退休後有子女照顧、或有養老金等情況不同；年輕患者力氣大、有活力，難以適應靜態活動，甚至還有部分工作能力。

不少年輕失智者在發病後離職、失去工作，家庭頓失經濟來源。賴德仁認為，現行社福政策必須補助銜接，或鼓勵企業協助患者轉換工作型態；由於民間團體經費、人力有限，中央與地方政府應積極主導，以社區發展為雛形擴增失智共照中心、日照中心等。對比日本在年輕型失智者的照護，光在熊本縣就有多達廿到卅家提供年輕型失智服務的日照中心，國內仍十分不足。

照顧六十一歲的失智先生長達八年的照顧者莊素玫認為，年輕型失智患者隨時想動，無法每日僅從事靜態活動，照顧者也必須跟著患者活動，「但許多家屬根本不知道，可以帶患者到哪裡」，許多社區缺乏轉換環境和活動的空間，也少了照顧者之間相互交流的空間。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，現在全台各縣市雖有一百卅一個失智社區據點，但據點的課程內容以老年失智為主，未必適合年輕型患者，認為現行至少每個據點都應納入年輕型失智患者的服務，提供適宜的服務和課程。

衛福部長照司籌備辦公室科長黃千芬表示，政府看見年輕型失智症者的需要，因此長照２.０把50歲以上的失智症者納入服務對象，服務並未排除年輕型失智症患者。

黃千芬說，目前提供的失智相關服務，包括有失智共照中心及失智社區據點等。但年輕型失智症患者對比老年失智症患者，還具有工作能力及活動力，所以按去年底推出的失智政策綱領，要為年輕失智症患者設計新的工作職場。

黃千芬說，「失智咖啡館」即是提供年輕失智症患者的工作場域，讓他們能沖咖啡、烘焙麵包餅乾，維持工作能力，又能延緩失智症病程。

只是相關的工作場域我國還很少，黃千芬說，今年衛福部最重要的目標，是以提升「失智症確診率」為主，但未來一定會再努力與勞動部合作，開發相關職場及訓練，並透過專家協助，增加年輕失智症患者所需的服務內容。