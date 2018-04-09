獨／個性轉變、無法理解他人說話…年輕人也會失智

2018-04-09 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



65歲以下確診失智症，就屬年輕型失智患者，初期症狀常見個性轉變、無法勝任原本的工作、口渴直接到商店拿飲料喝等。圖中人物非當事人。記者林伯東／攝影 分享 facebook

台灣失智症協會估計，全台65歲以下確診罹患失智症的年輕患者約1萬2千人。專家表示，年輕失智症狀較少率先出現記憶減退，而是「行為異常」居多，罵粗話、買東西不付錢等症狀多變，發病年輕，家人缺乏警覺，推估全台有逾五成「黑數」，超過六千人尚未確診或被誤診潛藏社區。

65歲以下確診失智症，就屬年輕型失智患者。今年62歲的林一申，四年前因公司經營不順，非計畫退休後，妻子發現脾氣好的他，近來一有小爭吵就會翻桌，脾氣一百八十度大轉變，原以為丈夫只是走不出失去工作的落寞，個性才變不好，沒想到情況變重，就醫確診患上路易氏體失智症。

長庚醫院失智症中心主任徐文俊指出，年輕型失智患者症狀表現多樣，罹患的失智類型以阿茲海默症、額顳葉型失智與路易氏體失智居多。老年失智在極輕或輕度期會率先出現記憶力減退、健忘等，但年輕型則以行為異常表現居多，易懷疑、妄想、會在公共場所脫衣、罵粗話等怪異行為，甚至出現「語意」問題，如語言表達能力變差、聽不懂他人話語意義等，易被當成精神疾病。

台灣失智症協會理事長、中山醫學大學醫學系精神學科主任賴德仁表說，年輕型失智者比起老年失智仍十分有活力、好動，一般人難以想像家人40、50多歲就罹患失智，可能被當成憂鬱症、躁症治療或輕忽以為是情緒暴躁，現行藥物對年輕型患者也多僅能症狀治療、效果不大。

「但年輕失智患者卻受到更多歧視。」賴德仁說，台灣民眾對年輕失智認知不夠，普遍無法接受年紀輕卻罹患老年病的情況，有些患者走在路上，就因多問路人幾句相同的話而被當作「精神有問題」，患者多有病識感、內心受挫。

林一申說，有次到便利超商，「當我站在結帳櫃台，卻想不起電話號碼，後面排隊的人不停出現，我只能焦急站著，店員白了我一眼，讓我很受傷。」他感嘆，無論是老年化社會或失智，長者或病人的思考會比較慢，社會大眾或學校教育都應開始灌輸概念、給予耐心，店家或公家單位應有針對高齡、行動緩慢者的標準處理流程。

賴德仁表示，找出社區年輕型失智者並不容易，社區篩檢可行性也尚未定論，提醒民眾，當家人本來個性謹慎小心，但在40、50多歲時出現隨意脫衣服、買東西不付錢等個性突然轉變的情形，或伴隨記憶障礙、無法勝任工作等，建議就醫釐清病情。

•年輕型失智初期7大警訊

1.語意表達能力變差，影響工作

2.無法理解他人說話內容

3.行為脫序，如在公共場所脫衣、大小便或罵粗話、買東西不付帳等

4.易懷疑、妄想

5.個性轉變

6. 出現幻想，如家中突然出現小孩、小動物等

7. 迷路

資料來源／徐文俊、賴德仁