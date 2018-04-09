大醫院滿載 「非急重症別再來了」

「急診不是先到先看！」急診就醫檢傷分類若屬第4、5級次、非緊急患者，須等緊急患者處置後才做診斷救治。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

連續假期過後，嘉義基督教醫院、長庚醫院掛號看診爆滿，醫院急診上午9點過後即滿載，但多數患者仍堅持要求救護車送大醫院，急診人員疾呼「不是急重症不要再進來了！」

「免擱等啦！」衛福部嘉義醫院3個月前起，每天派2名護理師、個案管理師到嘉基急診室宣導轉診，累計轉診百餘位民眾入住嘉義醫院，解決區域醫院急診壅塞及民眾一床難求的陳年積病。

嘉義市張姓老翁日前因氣喘及發燒不退，被送到嘉基醫院急診室，被診斷是急性肺炎併發氣喘，但後續住院治療有近30名病人正排隊等住院。嘉義醫院個管師主動關心，協助安排轉入嘉義醫院住院，專科醫師接手治療。免除了窩在擁擠急診室候床的窘境，也減少交叉傳染風險。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，兩院不以醫院營收為考量，說服醫師摒棄門戶之見，才能建立合作平台與機制。

有人願意轉診，還是有不少人堅持留大醫院。昨天上午嘉義縣朴子長庚醫院、嘉義基督教醫院，陸續出現急診患者爆滿，負責載送患者的救護員，告知急診滿載、需要等待，多數家屬仍不聽勸，堅持送嘉基、長庚。

嘉義基督教醫院直言，滿載對急診醫護人員不是新聞，去年上半年急診近300次滿載，聯絡消防局指揮中心協助分流，但效果有限。

「急診不是先到先看！」長庚醫院表示，通知滿載若患者堅持送來，醫院急診站在服務立場仍會收患者，但檢傷分類若非緊急患者，須等緊急患者處置後才能診斷，等待可能超過1小時。

縣消防局救護員無奈表示，許多患者是久病「常客」，雖只是暈眩、四肢無力等症狀，家屬多少存有「拜大廟」觀念，醫學中心及區域醫院人滿為患，不僅醫護人員疲於奔命，且影響照護品質。