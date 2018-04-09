嘉市婦癌篩檢 美髮師提醒你做檢查

2018-04-09 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ／專題報導



嘉義市美髮師表示，由美容院工作人員協助衛教是創新、有意義的公益活動。 圖／嘉義市政府提供 分享 facebook

「愛美麗，也要健康！」為了照顧婆婆媽媽的健康，嘉義市政府衛生局和嘉義市女子美容商業同業公會推出「寵愛女人─免費婦癌篩檢」，即日起至5月31日，居住嘉義市30歲以上女性，可到138家合作的美容美髮店家，免費索取寵愛女人篩檢券，持券前往合作醫院診所，可免費做子宮頸抹片或乳房攝影。

嘉義市衛生局顛覆傳統做法，訴諸美容院，嘉義市長涂醒哲說，不只男性要多鼓勵妻子、女兒、媽媽做好健康管理，現在到美容院，設計師、美容師也幫忙提供衛教資訊。嘉義市衛生局長張耀懋指出，過去提供衛教訊息多是醫護人員的工作，這次走出醫院，由美容師關心女性健康，未來計畫讓更多人加入衛教的行列。

涂醒哲是醫師出身，他說，子宮頸癌、乳癌是婦女兩大癌症，過去他在台北市衛生局長任內，曾率先推動「6分鐘護一生」子宮頸抹片篩檢，早期發現，就能早期治療，成功率高，完成篩檢還可拿到精美禮物，呼籲婦女朋友愛自己從守護健康出發。

嘉義市衛生局與138家美容美髮店家合作，鼓勵姐姐妹妹做子宮頸抹片或乳房攝影，愛美也要守護健康。 圖／嘉義市政府提供 分享 facebook

嘉義市女子美容商業同業公會理事長蘇珀暉表示，由美容院工作人員協助衛教是創新、有意義的公益活動，設計師、美容師與熟客互動就像家人，不僅幫忙打理門面，也關心到她與家人的健康。

張耀懋指出，感謝嘉義市的美容師大力相挺，女性在美容院打理儀容，不論剪燙髮，至少會坐上一到兩個小時，是衛教的好時機。事實上，非洲也有類似的作法，當地利用女性編辮子的時間，同樣提供接受乳癌或子宮頸癌篩檢的衛教，等一頭美麗的辮子編好，也清楚知道篩檢的重要。

嘉義市議員陳幸枝也說，她曾是乳癌患者，術後恢復良好，她說，面對癌症不可怕，最重要是養成定期檢查習慣，就能把握治療黃金期。

乳癌高居國人女性癌症發生率第一名，死亡率為第四名。全台每47分鐘就新增一名乳癌患者，平均每天有6人因乳癌奪命。根據104年國健署資料，子宮頸癌發生率及死亡率均排行國內女性癌症第七位，台灣平均每天約有2名女性死於子宮頸癌。

嘉義市衛生局呼籲，30歲以上婦女每年接受一次子宮頸抹片檢查，45至69歲或40至44歲具乳癌家族史（二等親）婦女，建議每2年一次乳房X光攝影檢查。

即日起至5月31日，嘉義市民眾到張貼活動海報或懸掛「您美麗我送健康」紅布條店家，可索取寵愛女人篩檢券，持券前往合作醫院診所免費做子宮頸抹片或乳房攝影。相關訊息可上嘉義市政府衛生局網站或電洽（05）233-8066轉國健科洽詢。