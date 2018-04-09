健康你我他／我的告別式 想聽親友跟我說話

2018-04-09 23:39 聯合報 文／陳誼安（南投市）



圖／陳誼安（南投市） 分享 facebook

生命總有一天會結束，人生謝幕方式百百種，或生病、或意外、或因老而離世等，若能事先知道生命時鐘何時停止，或許在生前，就可以為自己舉辦個特別的告別式。

可能是因為不知道何時、會以什麼姿態離開世間，讓我們容易遺忘去珍惜時間、愛惜生命，變得不會害怕失去、或恐懼死亡，若某天在夢中，被天神告知：「您的生命只能到某年某月某日的某個時刻，不能祈求再多，因為已經註定好了，且必定成真。」此時此刻，第一個念頭，或許是接下來該怎麼辦呢？

如果死亡模式設定是不知道亡期的意外，我想先預寫遺書，在有生之年的每年，依照需求做些調整。假如知道哪天是我的終點日，我想在那天到來前，逐一拜訪在我人生中有重要影響的人，送給他一張我們的合照、聊聊當年的回憶、對我這個人的看法，並感謝每個參與我人生的他們說：「未來雖然不能再見了，但可以帶著與你同在的回憶到另一個世界，我已經很幸福且心滿意足了！要珍惜生命的每一刻，能健康平安、快樂地活著，用心體會人生，才不枉費父母給的生命。」

我的告別式，不需要排場氣派、場面盛大，我只想安靜聆聽著親友們，最後想跟我說的話，確實交代著子女，我走之後該做些甚麼事。

每天過得充實、開心、對於重要的家人及時說愛，不後悔地認真做自己，什麼時候走，我應該也不會太介意了吧！