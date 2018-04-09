健康名人堂／提早退休？ 別忘了工作也能賺健康

2018-04-09 23:39 聯合報 蔣永孝



醫師蔣永孝表示，工作不只為了賺錢，更為了賺健康，太早從職場上退下來，不見得是件好事。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

公務人員、公立學校教職員及政務人員退休資遣撫卹法等年金三法經立法院三讀通過後，不少公教人員考慮提早退休，有些患者就診時，也不吝和我分享他們退休後的人生規畫。

聽完後，我通常建議他們不妨再多考慮一下，因為工作不只為了賺錢，更為了賺健康，太早從職場上退下來，不見得是件好事。

人體是非常巧妙的節能結構，經由飲食產生能量，維持基本生理運作，如果不動，這些能量就會移為他用，從腦神經細胞、關節、骨骼、肌肉、腸胃到心臟等器官，也會隨之退化。

相反的，只要經常運動，不過度操勞，不罹患癌症，不被病菌感染，也不遭逢意外事件，這些常被操練的器官就能一直維持正常運作，人通常可活到八、九十歲以上。

太方便 生理機能走下坡

然而，時至今日，社會發展已把人類弄得太舒適，越來越多人根本就不想動，加上網路發達，很多以前要出門才能完成的事，比如找朋友聊天、到超市購物、上館子吃飯，現在動動手指頭，就可透過網路輕鬆搞定，活動量減少，生理機能當然走下坡。

健康，向來是最能一手掌握的財富，為了自己的健康著想，最好能維持一定程度的活動量，而最簡單的方法，就是擁有一份工作。有了工作，就有責任感，才會逼著自己去走去動。很多人說，退休後要好好規畫自己的人生，要規律運動，還要經常外出旅遊，他們說得都沒錯，也都很努力去做，但往往幾個月就疲掉了。

每天運動2小時 為何不夠

我就常問我的病人常不常運動？他們的答案大半是肯定的，早上會出門走1、2個小時，吃過晚飯再去運動一下，即便如此，每天加起來也頂多2小時而已，如果白天有12小時，其餘10小時多半坐著不動，運動量還是不夠。

更何況，退休後的運動，通常是隨興的，是沒有特定標的，走出家門，首先就面臨向左走或向右走的抉擇；走過兩個路口，往往不知道接下來該往哪裡走，久而久之就不想再出門走路，成天窩在家裡，哪裡也不想去。這是人性，一點也強求不來。

反觀維持工作後，每天至少動個8小時以上，運動量就大多了。

常運動 腦細胞不易退化

很多動物實驗證實，常運動的動物除了維持良好體能，腦細胞比較不容易退化而顯得聰明，也不易罹患疾病，可說好處多多。很多人都清楚運動的重要性，但知易行難，就算運動了，也難維持長久，這也是我常建議親朋好友及就診病人不要太早退休的理由，工作真的不只為了賺錢，而是賺取健康，千萬別浪費上天的最好禮物。

（蔣永孝為臺北醫學大學附設醫院神經外科主任、臺北醫學大學臺北神經醫學中心副院長）