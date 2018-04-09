「台灣指揮教父」陳秋盛辭世 享壽76歲

2018-04-09 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



「台灣指揮教父」之稱的著名指揮陳秋盛今晨睡夢中辭世，享壽76歲。 聯合報系資料照 分享 facebook

有「台灣指揮教父」之稱的著名指揮陳秋盛今晨睡夢中辭世，享壽76歲。他曾任台北市立交響樂團團長團長兼指揮17年，培養眾多台灣眾多重要音樂家，當紅指揮呂紹嘉、簡文彬都是他學生，眾多鋼琴家、小提琴家乃至聲樂家也受他提攜，噩耗傳出，樂界都感震驚悲痛。

陳秋盛原在德國慕尼黑音樂院主修小提琴，1969年返台後，開始參與交響樂團演出並教學。1971年，他為學習指揮再次赴歐深造，1973年再次返台後，先在台灣省立交響樂團（今國台交）工作，後率領北市交，一手揭開北市交最黃金輝煌的時光。

陳秋盛古典、現代管弦曲目都擅長，歌劇指揮尤為樂壇稱道，在台灣早年歌劇罕見年代，「阿依達」、「奧泰羅」、「杜蘭朵公主」、「卡門」、「弄臣」、「托斯卡」、「茶花女」、「遊唱詩人」、「波希米亞人」、「蝴蝶夫人」、「丑角」、「鄉村騎士」、「漂泊的荷蘭人」等大型歌劇都在他手下得以在台製作、首演，眾多知名聲樂家都與他合作過。

1979年，喜愛古典音樂的前總統李登輝擔任台北市長期間，開辦「台北市音樂季」，由北市交邀請聖彼得堡愛樂管弦樂團、匹茲堡交響樂團等來台，更讓陳秋盛和北市交名聲如日中天。

陳秋盛在音樂成就外，識人之準也常被人津津樂道。國家交響樂團音樂總監呂紹嘉原本熱愛彈鋼琴，就讀台大心理學系一回替拉小提琴的朋友伴奏，陳秋盛一聽，斷定呂紹嘉可以當好指揮，呂紹嘉就此走向指揮路。