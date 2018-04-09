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台灣第一座高山博物館 文博會邀民打開五感細胞

2018-04-09 21:29聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

臺灣文博會將於4月18日至4月22日在台北市華山1914文創園區、松山文創園區、...
臺灣文博會將於4月18日至4月22日在台北市華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館三大展區登場。圖／文化部提供
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華山1914文創園區展區將出現台灣第一座高山博物館！2018臺灣文博會今年邁入第8屆，今年與以往不同，改以全區策展、議題主導方式，貫穿「從身體創造」主題，請民眾打開五感，並思考多個文化議題。文化部次長李連權表示，從參觀人次來看，今年成交量上看6億元。

臺灣文博會由文化部主辦，今年以「Design Thinking」為軸，主題設定為「從身體創造Body Knowledge」，希望在文化思考中尋找設計創作的新可能，並透過鏈結各產業，匯聚國際交流，釋放文創能量。

文化部今天在華山1914文創園區舉行展前記者會，文化部次長李連權、文博雙大使黃子佼、曲家瑞，分別以戶外運動愛好者、時尚登山客、摩登藝術家等身分，透過Live伸展台的走秀方式，展現日常時尚的文化態度，並傳達從身體創造的文博精神。

李連權指出，今年文博會共有23個國家參展，500多家廠商參與，國內外買家粗估逾3000人，今年參觀人次也可望突破去年的23萬人，預計達到30萬參觀人次，進一步推估後樂觀表示，「成交量可能上看6億元」。

文化部指出，今年文博會與往年很不一樣，改以全區策展、議題主導方式，透過「從身體創造」此一概念，拋出多個文化議題，邀請各界人士共同參與策展，包含「一座高山博物館」、「身體視文化」、「手造工藝」、「嘻哈囝」及「時尚的日常」，另規劃創意市集與影展活動，讓每個場館與活動區塊都是一個思考的容器，開啟想像與討論文化的空間。

除了來賓在伸展台上的登山裝扮外，記者會中，華山展區總策展人王耀邦與Cicada樂團團長江致潔也分享攀爬雪山的經驗，並且說明高山博物館概念和特色；「odor funder氣味製造」則特別調製一款高山味道的香水「雪薇亞九號」（Sylvia No. 9），在香氣與音樂聲中，邀請大家打開五感細胞，激發創造能力。

臺灣文博會將於4月18日至4月22日，在台北市華山1914文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館三大展區登場，分別展出「文化概念」、「設計品牌」及「圖像授權」作品，匯集23個國家、559個單位參展，推出超過200場活動，預估吸引逾30萬人次參觀。

藝人黃子佼（左）今年第四度擔任文博大使，開展記者會上，與富有個人特色的曲家瑞（右...
藝人黃子佼（左）今年第四度擔任文博大使，開展記者會上，與富有個人特色的曲家瑞（右）一搭一唱幽默開場。圖／文化部提供
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