劉怡汝接兩廳院藝術總監 打造藝術工作者的家

2018-04-09 20:47 中央社 台北9日電



國家兩廳院9日舉行藝術總監交接典禮，新任藝術總監劉怡汝致詞，表達對未來的期許及感謝。 中央社 分享 facebook

國家兩廳院今天舉行藝術總監交接典禮，由國家表演藝術中心董事長朱宗慶監交；新任藝術總監劉怡汝致詞時對前任總監李惠美多年奉獻表示感謝，期許自己接棒，讓兩廳院成為藝術工作者的家。

致詞時，劉怡汝也宣布了副總監人選，由長期服務兩廳院的許美玲擔任業務副總監，目前擔任兩廳院人事經理的呂岳霖出任行政副總監；至於藝術副總監的懸缺，劉怡汝表示將在盤整、了解目前兩廳院整體狀態後再行尋覓。

感念李惠美在兩廳院服務31年的貢獻，朱宗慶特別送上1989年出廠的陳年高粱，取其「越陳越香」的意義，肯定其價值，同時特地細數李惠美在兩廳院出任節目承辦人、票務科長、節目經理、舞監，又一路從副總監、代理總監至藝術總監的經歷貢獻。

劉怡汝過去曾在兩廳院服務7年，過程中推動了兩廳院改制為行政法人、組織改造，也曾任副總監、代理總監的工作，後又出任國立台北藝術大學藝術資源暨推廣中心執行長，參與多個表演團隊的扶植創業、行銷與業務推廣等工作，對整個表演藝術圈十分熟悉。

在劉怡汝的想法裡，藝術工作者與其作品是兩廳院的精神與靈魂，否則兩廳院將只是個房子。目前，她正著手盤整過去與正進行中的相關業務，除了接續前任總監未完成的計畫，「我們將透過行政流程上的調整、同仁心態的重建、資源公開共享等方式，努力將這裡打造成藝術工作者的家。」

她說，以票務系統的資訊分享為例，早年的兩廳院是消極以對，但在上個月，兩廳院已公開「兩廳院售票系統購票客群暨消費行為大數據」，「未來這樣的資訊將會持續優化、公開，站在表演團隊立場，我明白這些資訊是所有人共同積累的貢獻，裡頭包括觀眾組成、購票行為等分析，應該是大家都可使用的公共財。」