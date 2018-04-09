桃園麻疹增至3例接觸373人 疑似症狀勿自行就醫

2018-04-09 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市衛生局防範麻疹疫情，未滿1歲嬰兒若出現疑似症狀，趕快就醫接種免疫球蛋白防疫。圖為示意圖、非麻疹個案 分享 facebook 國內麻疹疫情正在擴大，4月以來，桃園市已新增2個麻疹確診病例，許多感染或接觸者家人、周邊民眾不了解麻疹飛沫、空氣感染力極強，造成接觸者愈來愈多，桃園市衛生局今天下午表示，桃園市感染麻疹發病增加2人，確診個案共3人，全市麻疹接觸者擴增達373人次，必須嚴格落實自主健康管理，民眾發現疑似麻疹症狀「請不要自行就醫」，速打防疫專線聯絡

衛福部疾管署自3月底發布首例境外移入麻疹個案後，全國麻疹確診個案增加，連帶被麻疹感染接觸人數也一直增加，清明假期後，桃園市確診麻疹感染者由一人增達3人，接觸者也從49人、257人至今已達373人，其中6名未滿1歲嬰兒接種免疫球蛋白。醫師擔心，衛生局再不嚴格監督、接觸者不落實自主管理，「只怕麻疹疫情會擴大」。

麻疹傳染力極強，以空氣、飛沫傳播，感染到出疹潛伏期7到18天，先發燒、約4天出疹，發病後紅疹後從臉部到身體四肢，就具有傳染力，確診個案必須居家隔離，接觸者出外必須戴口罩自主健康管理。