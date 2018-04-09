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麻疹與川崎症「好像」 家長傻傻分不清好驚慌

2018-04-09 18:51聯合報 記者王昭月╱即時報導

麻疹病例亦有結膜炎等眼睛紅的症狀。圖／高雄長庚醫院川崎症中心提供
麻疹病例亦有結膜炎等眼睛紅的症狀。圖／高雄長庚醫院川崎症中心提供
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台灣虎航空服員染上麻疹引發疫情，剛好現在也正是川崎症好發期，因兩者初期病徵都會發燒、眼睛紅、淋巴腫大，家長發現孩童相關症狀後分不清楚，惶恐不已，高雄長庚兒童醫院最近至少就收治6例。

高雄長庚兒童內科部主治醫師郭和昌表示，麻疹因為虎航事件引起關注，但它有些病徵與川崎症非常相像，包括咳嗽、流鼻水、發燒、頸部淋巴結腫大、身體長疹、眼睛紅等，很容易搞混。

他表示，麻疹會經由接觸或飛沫傳染，傳染力強，川崎症雖不會傳染，但因會影響心臟，必須積極使用免疫球蛋白治療，兩者治療方式大不同。

最近虎航麻疹疫情發生後，由於正值川崎症4至6月的好發期，不少幼童出現發燒、出疹、眼睛紅現象，擔心會是麻疹，進一步確診竟發現是得了川崎症，高雄長庚兒童醫院最近至少就有6例。

至於引發惶恐的麻疹疫情，高雄長庚兒童醫院感染科醫師郭光哲說，台灣2009年起大量使用MMR活性疫苗預防麻疹，1足歲的幼童即可接種第1劑，入學前再追加第2劑，接種率約達95%，已具有一定的保護力。

但值得注意的是，尚未接種的幼兒及接種疫苗後未產生抗體，沒有扺抗力的病人，一旦感染麻疹，可能發併發肺炎、中耳炎甚至腦炎，有10%至15大的致死率，不得小覷。

郭光哲說，成人麻疹病例，發疹前後4天是可傳染期，確診後只要接受治療並自主健康管理18天左右都能痊癒。這次虎航事件之所以備受關注，就是要杜絕麻疹進一步擴散到社區，殃及還沒有接種疫苗的幼兒及扺抗力欠佳的民眾。

川崎症個案與麻疹病例，都會出紅疹，不易區別。記者王昭月／攝影
川崎症個案與麻疹病例，都會出紅疹，不易區別。記者王昭月／攝影
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高雄長庚醫院郭和昌（左）及郭光哲（右）提醒家長，目前是川崎症好發季節，國內也出現...
高雄長庚醫院郭和昌（左）及郭光哲（右）提醒家長，目前是川崎症好發季節，國內也出現麻疹疫情，家長務必要特別小心。記者王昭月／攝影
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川崎症個案會有眼睛紅症狀。圖／高雄長庚醫院川崎症中心提供
川崎症個案會有眼睛紅症狀。圖／高雄長庚醫院川崎症中心提供
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麻疹台灣虎航長庚

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