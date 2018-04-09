麻疹與川崎症「好像」 家長傻傻分不清好驚慌

2018-04-09 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



麻疹病例亦有結膜炎等眼睛紅的症狀。圖／高雄長庚醫院川崎症中心提供 分享 facebook 台灣虎航空服員染上麻疹引發疫情，剛好現在也正是川崎症好發期，因兩者初期病徵都會發燒、眼睛紅、淋巴腫大，家長發現孩童相關症狀後分不清楚，惶恐不已，高雄長庚兒童醫院最近至少就收治6例。

高雄長庚兒童內科部主治醫師郭和昌表示，麻疹因為虎航事件引起關注，但它有些病徵與川崎症非常相像，包括咳嗽、流鼻水、發燒、頸部淋巴結腫大、身體長疹、眼睛紅等，很容易搞混。

他表示，麻疹會經由接觸或飛沫傳染，傳染力強，川崎症雖不會傳染，但因會影響心臟，必須積極使用免疫球蛋白治療，兩者治療方式大不同。

最近虎航麻疹疫情發生後，由於正值川崎症4至6月的好發期，不少幼童出現發燒、出疹、眼睛紅現象，擔心會是麻疹，進一步確診竟發現是得了川崎症，高雄長庚兒童醫院最近至少就有6例。

至於引發惶恐的麻疹疫情，高雄長庚兒童醫院感染科醫師郭光哲說，台灣2009年起大量使用MMR活性疫苗預防麻疹，1足歲的幼童即可接種第1劑，入學前再追加第2劑，接種率約達95%，已具有一定的保護力。

但值得注意的是，尚未接種的幼兒及接種疫苗後未產生抗體，沒有扺抗力的病人，一旦感染麻疹，可能發併發肺炎、中耳炎甚至腦炎，有10%至15大的致死率，不得小覷。