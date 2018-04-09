PM2.5苗栗改善最差 環保署：不能單看一年數據決定

2018-04-09 19:08 中央社 台北9日電



網友貼文指出今年第一季全國22縣市PM2.5濃度排名，最好與最差的是花蓮與高雄；若與去年同期相較，改善幅度最差是苗栗。環保署表示，空氣是否有改善，應用長時間數據觀測。

有網友自環保署資料庫下載空氣品質監測數據，統計今年第一季全國縣市細懸浮微粒（PM2.5）濃度及與去年第一季相比的PM2.5濃度減量排名，並公布於PTT。

環保署環境監測及資訊處處長張順欽表示，經過比對，網友貼文的相關數據皆正確無誤。但對於網友所指，苗栗是改善幅度最差的縣市，環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德則說，不能單看一年數據決定。

根據貼文，最好與最差的分別為花蓮與高雄，PM2.5濃度分別為9.4微克／立方公尺、34.9微克／立方公尺，排名第二好則為台東10.7微克／立方公尺，去年排名最差嘉義市今年則變為倒數第2名，PM2.5濃度為34.2微克／立方公尺。

而在PM2.5減量部分，減量第一名為嘉義市5.9微克／立方公尺，而苗栗縣、彰化縣、連江縣、新竹市等4縣市則不但沒有進步反而減量衰退，其中苗栗縣成為減量幅度衰退最大縣市。

蔡鴻德強調，空氣品質是否有改善，應用長時間數據比較，才能觀測出歷年的變化，單用一年數據資料只能僅供參考，最少也需要3年數據才能將氣象變異等參數去除，網友所貼的數據僅能代表那個時間的空氣品質狀況。