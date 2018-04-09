漫威超級英雄躍上瓶身 新版可口可樂zero超對味

2018-04-09 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



說到「可口可樂zero」，自從2007年開始在台販售之後，總有一些挑嘴的消費者認為它和一般版可口可樂喝起來還是差了一味，因此每次購買前內心都會在健康無糖與經典風味間面臨兩難。為了讓可口可樂zero更好喝，研發人員經過多方嘗試與突破，終於推出新一代可口可樂zero，維持無糖、無熱量的特色，更保留消費者最喜愛的可口可樂經典風味，現在台灣的消費者也可以陸續在各大通路買得到。

除了口味升級，新版可口可樂zero更與月底即將上映的漫威系列強檔大片「復仇者聯盟：無限之戰」聯手打造限定包裝，推出四款330ml易開罐，以及600ml寶特瓶與2公升寶特瓶各五款，總共14種聯名設計包裝，讓酷炫的美國隊長、黑寡婦、鋼鐵人、雷神索爾及無敵浩克圖騰躍上瓶身。