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長榮航空榮獲評選全球十大最佳航空公司

2018-04-09 16:08聯合報 記者董俞佳╱即時報導

全球知名的TripAdvisor旅遊網站今天公布Travelers’Choice最佳航空大獎，長榮航空榮獲「全球十大最佳航空公司」第5名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」及「亞洲區最佳豪華經濟艙」等4個獎項，是獲得「全球十大安全航空公司」等評選之後，再傳亮麗成績。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空向來對飛安及服務品質要求嚴謹，並不斷致力於提升更好的飛航體驗，此次能得到全球旅客給予長榮航空的高度肯定，深感榮幸。他也提到，長榮航空下半年將開始引進波音787-9夢幻客機，明年亦有波音787-10加入機隊，將再次精進服務品質，讓旅客享受五星級的服務。

今年的Travelers’ Choice最佳航空公司大獎，統計自2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆全球旅客搭機體驗評分及意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東/非洲及亞太地區超過550家航空公司受到旅客評分。

TripAdvisor航空業高級副總裁兼總經理Bryan Saltzburg表示，很高興TripAdvisor藉由全球社群的力量，評選出最受大眾喜愛的航空公司。他表示，隨著航空公司推出新的票價產品及擴增機上服務和用品，旅客也持續尋找最經濟實惠的航空公司，而Travelers’ Choice最佳航空公司大獎是頒發給超乎旅客期待的航空界佼佼者。

長榮航空指出，ＴripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4億名不重複訪客造訪，已累積超過6億則評論和意見，由於樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有相當的公信力。

長榮航空獲TripAdvisor Travelers’Choice Awards...
長榮航空獲TripAdvisor Travelers’Choice Awards評選為全球十大最佳航空公司第5名等四大獎項。圖／長榮航空提供
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長榮航空獲TripAdvisor Travelers’Choice Awards...
長榮航空獲TripAdvisor Travelers’Choice Awards評選為全球十大最佳航空公司第5名等四大獎項。圖／長榮航空提供
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長榮航空獲TripAdvisor Travelers’Choice Awards...
長榮航空獲TripAdvisor Travelers’Choice Awards評選為全球十大最佳航空公司第5名等四大獎項。圖／長榮航空提供
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長榮波音非洲

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