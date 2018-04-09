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蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

不滿董事長修改議程 文大3董事抵制不出席流會

2018-04-09 16:08聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

文大董事長張鏡湖（左）經旁人攙扶進入會場。記者吳佩旻／攝影
文大董事長張鏡湖（左）經旁人攙扶進入會場。記者吳佩旻／攝影
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文化大學董事會去年11月遴選出新任校長盧希鵬，但因董事長張鏡湖對遴選有疑慮，迄今遲報部核定，董事袁興夏等人提議今天招開董事會，張鏡湖卻將「解除不適任董事長」從議程中排除，引起袁興夏、李傳洪、張冠群等3名董事不滿，抵制不出席，導致未達6人出席門檻，董事會恐流會。

文大今天下午招開第18屆第6次董事會，袁、李、張等3名董事會前發出聲明指出，張鏡湖在3月7日發第一次會議通知時指出「係依據袁興夏等董事於2月21的請求而召開」，但9名董事請求召開董事會的理由為，張董事長卻拒發函教育部，使盧希鵬上任受阻，影響校務推動及校譽，要求會中討論「任命新校長盧希鵬」與「解除張鏡湖董事之董事長職務」。

然在3月7日張鏡湖列出的討論提案中，不但刪去相關議程，還加入了討論李天任前校長撤銷請辭案等內容，因此今天3名董事會前已達成共識將抵制不出席。下午1點半會議，張鏡湖及其女兒張海燕最早到場，之後董事彭誠浩、蔡政文、李興才及委任律師及監察人、校長代理人王淑音等人陸續進場，但未達開會門檻。媒體問張「有沒有話要說」，他則沉默不回應。

根據私校法規定，今天董事會為一般型會議，出席人數應達全體11名董事過半，才達開會門檻。直到下午2點，金榮華、尹衍樑、林國賢、李傳洪、袁興夏、張冠群等6名董事未到場。張鏡湖等人陸續進入會場後閉門，不對外公開。校方表示，若未達開會門檻，主席可能宣讀開會事項。

袁興夏提早到達開會大樓，卻只在一樓停留，強調是故意抵制開會，他指出，議程嚴重偏離主題，與董事所提的訴求不符，「不出席很正常」，他批張董事長不尊重、不執行董事會決議，去年完成圈選第八任校長盧希鵬的會議紀錄後，張董事長至今不簽字、不確認，不符合捐助章程第18條規定。

袁興夏表示，日前另行請求教育部准許另召開董事會，教育部已在3月30日同意依私校法第31條第2項第3款申請召開董事會，將在該次董事會中，討論新校長任命與解職董事長職務等重大議程。對於確切日期，目前仍未定案，應會在4月下旬。

文大董事李興才進入會場。記者吳佩旻／攝影
文大董事李興才進入會場。記者吳佩旻／攝影
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盧希鵬教育部文化大學

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