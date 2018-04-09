文大董事會風波又一樁！ 董事連署內容疑遭偽變造

2018-04-09 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



文大董事會風波又一樁！文大今天招開董事會，但因議程遭董事長張鏡湖變更，引起部分董事不滿，以不出席抵制，最後不成會。張鏡湖透過發言人律師張少騰表示，有董事反映開會連署跟當初簽名的內容不一致，質疑有偽變造情形，董事會將深入調查，請當事人提出正本確認。

文化大學董事會去年11月遴選出新任校長盧希鵬，董事長張鏡湖對遴選有疑慮，迄今遲未報部核定，董事袁興夏等人提議今天招開董事會，張鏡湖卻將「解除不適任董事長」從議程中排除，引起袁興夏、李傳洪、張冠群等3名董事不滿，抵制不出席，導致未達6人出席門檻，董事會確定流會。

袁興夏等9名董事日前請求召開董事會，提案內容包括張董事長拒發函教育部，使盧希鵬上任受阻，影響校務推動及校譽，要求會中討論「任命新校長盧希鵬」與「解除張鏡湖董事之董事長職務」。未料張鏡湖在3月7日發第一次會議通知時，董事發現議程遭修改，共6名董事因故不出席。

人數雖未達開會門檻，僅經歷一小時閉門討論，董事會發言人律師張少騰表示，有董事反映此份開會連署提案，跟當初簽名的內容不太一樣，可能有偽變造情形，董事會後續將深入調查，並請當事人提出正本，確認相關內容是否屬實。張少騰表示，此次董事會因為不成會，僅針對開會事由討論李天任校長的請辭案，將依照訴訟結果做決定，並沒有討論是否解除董事長職務等議題。