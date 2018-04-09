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誤當脊椎問題 就醫才發現帕金森氏症

2018-04-09 15:27中央社 台中9日電

50歲王姓男子近日走路小碎步、容易跌倒且手腳不自主顫抖，家人以為是脊椎問題，帶王男做復建，但治療沒起色，到醫院檢查才發現是原發性帕金森氏症，經藥物治療已明顯控制病情。

烏日林新醫院神經內科主任宋兆家今天受訪表示，原發性帕金森氏症目前尚未有確切原因，由於大腦基底核的黑質細胞退化，使多巴胺神經傳導物質產生不夠造成，帕金森氏症常被民眾以為是失智症，但帕金森氏症是神經退化性疾病，以出現動作障礙為主。

宋兆家說明，帕金森氏症初期智力及認知功能不受影響，直到後期才會合併出現失智症，好發年齡平均在50歲以上，但也曾遇過45歲過後就開始發病，60歲以上的民眾罹患機率為1%到2%，每年約新增近7000名患者

宋兆家表示，王姓患者在接受藥物治療後，一週內改善頻繁跌倒、手腳不自主顫抖的症狀，由於帕金森氏症為神經退化性疾病，一般對藥物反應良好，只是必須長期服藥，維持一定的血中藥物濃度，才能達到藥物治療的目的。

宋兆家建議，帕金森氏症初期常被當成一般老化或是頸椎、脊椎退化，只要出現以下檢測項目達3項以上，就應就醫檢查，項目包括：手不自主顫抖、站立或行進時姿勢向前彎曲、走路姿勢雜亂不順暢、步伐小且常跌倒、頸部後方或肩膀常疼痛、音調出現改變與寫字變慢且字體變小等。

帕金森氏症失智症患者

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