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TripAdvisor航空大獎 長榮獲「全球十大」第五名

2018-04-09 14:21聯合報 記者雷光涵╱即時報導

全球知名的TripAdvisor旅遊網站今天公布Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空獲「全球十大最佳航空公司」第五名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」及「亞洲區最佳豪華經濟艙」等四個獎項，成績亮麗。

全球知名的TripAdvisor旅遊網站公布Travelers’ Choice最...
全球知名的TripAdvisor旅遊網站公布Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空獲全球十大最佳航空公司第五名等四個獎項。圖/長榮航空提供
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長榮航空總經理孫嘉明透過新聞稿表示，此次能得到全球旅客給予長榮航空的高度肯定，深感榮幸。長榮航空下半年將開始引進波音787-9夢幻客機，明年亦有波音787-10加入機隊，引進新機隊的同時，再次精進服務品質，讓旅客享受五星級的服務。

今年的Travelers’ Choice最佳航空公司大獎，統計自2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆之全球旅客搭機體驗評分及意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東/非洲及亞太地區超過550家航空公司受到旅客評分，其中包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司，該樣本數來自全球各地旅客的實際體驗。

TripAdvisor旅遊網站去年首次舉辦最佳航空大獎評選，長榮航空拿下「亞太地區十大航空公司」第七名、「台灣最佳航空公司」兩個獎項，亦是台灣唯一獲得Travelers’ Choice肯定之航空公司。

長榮航空表示，長榮連續多年榮獲德國權威航空安全資料中心(Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre)評選為「全球十大安全航空公司」，也是澳洲AirlineRatings.com的全球二十大最安全航空公司之一。長榮航空也已連續兩年獲得航空界服務調查權威SKYTRAX授予五星級航空公司的殊榮，並頒予全球最佳機艙清潔航空公司及最佳商務艙服務用品。

全球知名的TripAdvisor旅遊網站公布Travelers’ Choice最...
全球知名的TripAdvisor旅遊網站公布Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空獲全球十大最佳航空公司第五名等四個獎項。圖/長榮航空提供
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全球知名的TripAdvisor旅遊網站公布Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空獲全球十大最佳航空公司第五名等四個獎項。圖/長榮航空提供
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