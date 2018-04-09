TripAdvisor航空大獎 長榮獲「全球十大」第五名

2018-04-09 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



全球知名的TripAdvisor旅遊網站今天公布Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空獲「全球十大最佳航空公司」第五名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」及「亞洲區最佳豪華經濟艙」等四個獎項，成績亮麗。 全球知名的TripAdvisor旅遊網站公布Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空獲全球十大最佳航空公司第五名等四個獎項。圖/長榮航空提供 分享 facebook

長榮航空總經理孫嘉明透過新聞稿表示，此次能得到全球旅客給予長榮航空的高度肯定，深感榮幸。長榮航空下半年將開始引進波音787-9夢幻客機，明年亦有波音787-10加入機隊，引進新機隊的同時，再次精進服務品質，讓旅客享受五星級的服務。

今年的Travelers’ Choice最佳航空公司大獎，統計自2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆之全球旅客搭機體驗評分及意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東/非洲及亞太地區超過550家航空公司受到旅客評分，其中包含傳統航空、廉價航空及區域性航空公司，該樣本數來自全球各地旅客的實際體驗。

TripAdvisor旅遊網站去年首次舉辦最佳航空大獎評選，長榮航空拿下「亞太地區十大航空公司」第七名、「台灣最佳航空公司」兩個獎項，亦是台灣唯一獲得Travelers’ Choice肯定之航空公司。