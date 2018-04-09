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嬌生爽身粉疑摻致癌石綿？ 食藥署：早已禁用

2018-04-09 14:13聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

美國嬌生公司生產的爽身粉被控含有致癌石綿成分。食藥署表示，石綿是人類確定致癌物，於2005年即公告為我國化粧品禁用成分，目前市售的爽身粉有含滑石粉，但不可能含石綿，民眾不需擔心，若有疑慮，建議改選其他不含滑石粉的爽身粉替代。

嬌生嬰兒爽身粉。 報系資料照／記者陳柏亨攝影
嬌生嬰兒爽身粉。 報系資料照／記者陳柏亨攝影
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美國一名使銀行家使用嬌生爽身粉30年，前年被確診「間皮瘤」，控告嬌生公司隱瞞爽身粉內的滑石粉，摻有致癌石綿成分。該案陪審團近日裁定，嬌生與滑石粉供應商需賠償銀行家11億元台幣，其中嬌生需負擔8.9億元台幣。

食藥署醫粧組科長洪國登表示，據外電報導，嬌生公司遭判鉅額賠償，是因陪審團認為該爽身粉產品內的滑石粉有致癌疑慮。

洪國登說，滑石粉具抗凝作用，可讓粉狀化粧品不會結塊。目前沒有任何科學證據顯示，滑石粉有致癌風險，包括我國及歐盟等先進國家的藥品、食品、化粧品皆廣泛使用。至於石綿則確定有致癌風險，2005年起即禁用於化粧品。

洪國登說，陪審團對嬌生爽身粉的判決說明，是認為滑石粉中摻有禁用石綿，廠商堅持沒摻，但陪審團認為就是有。陪審團是否有證據，沒看到完整判決無法評論。但台灣的嬌生爽身粉產品地方衛生局會定期抽驗，沒驗出禁用石綿。

不過，洪國登說，該署會持續追蹤國際對滑石粉的使用規定。至於有疑慮的民眾，建議購買前先看全成分標示，改選以玉米粉代替滑石粉的爽身粉產品。

嬌生食藥署歐盟

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