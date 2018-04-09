好市多標價藏玄機！ 看到「*」、尾數7要買要快

2018-04-09 14:19 聯合新聞網 綜合報導



近來網路上流傳著好市多價格標籤的「符號密碼」，如果出現「*」表示季節性商品或者即將斷貨，價格尾數「7」則代表出清價。圖截自ToughNickel雜誌 分享 facebook

美式量販店好市多（Costco）因為價格便宜加上服務良好，雖然每年都需繳交會費，仍有許多忠實顧客。最近，網路上流傳著好市多的「標籤符號」大解密，例如，看見「*」表示該商品快斷貨，而尾數為7的價格，則有很高的機率是出清價。

根據《kitchn雜誌》以及《ToughNickel雜誌》的整理報導，好市多的標價有時候會出現一些符號，如「*」、「#」等，而這些符號背後其實都藏有玄機。價錢標籤的右上角如果有「*」星號，表示該商品可能正在特價出清，或是代表季節性商品，另一種可能則是此商品售完之後不再進貨。若右上角的符號為「+」加號，表示該商品銷量不錯，會再追加進貨，「#」井號、「^」上升符號則代表買氣還要再多加觀察。

除了標籤右上角的符號之外，好市多的商品價格也有學問。以美國來說，如果某產品的價格尾數出現「.97」，表示該產品正在出清。據了解，台灣的好市多也有類似的規則，民眾如果發現某樣商品的價錢尾數為「7」，則有很高的機率為「出清價」，適合想要撿便宜的顧客。

對此，好市多表示，這些符號原本是為了方便倉儲人員辨識、管理而設計的，沒想到會被眼尖的民眾識破，進而成為大家到賣場選購的參考指標之一。