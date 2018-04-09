2018旅行者之選 長榮航空入選世界最佳十大航空

2018-04-09 13:04 中央社 台北9日電



長榮航空再奪世界航空獎項，旅遊網站TripAdvisor今天公佈2018年「旅行者之選」最佳航空公司的得獎名單，長榮航空被評選為全球十大最佳航空公司之一。

2018年「旅行者之選」最佳航空公司的得獎名單，長榮航空被評選為全球十大最佳航空公司之一。長榮航空／提供 分享 facebook

旅遊網站TripAdvisor今天公佈2018年「旅行者之選」最佳航空公司的得獎名單，長榮航空獲得今年度台灣最佳航空公司，同時獲選為全球十大最佳航空公司之一，新加坡航空公司則榮獲全球最佳航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空從不止步於安全和服務準則，盡一切努力為乘客提供最佳的飛行體驗，今年會在短途航線上使用全新的波音787-9夢幻客機，明年起機隊將加入波音787-10s型號，盡力確保所有乘客都能擁有五星級的服務。

TripAdvisor航空業高級副總裁兼總經理布萊恩（Bryan Saltzburg）表示，隨著航空業引入新的票務選擇和廣泛的機艙服務種類，消費者不斷尋找提供高質素的體驗和價值的航空公司。

這份名單是由全球旅客在過去12個月內提交的航空公司評論和評級的數量及質量而計算出來，全球十大最佳航空公司依序為：新加坡航空、紐西蘭航空、阿聯酋航空、日本航空、長榮航空、西南航空、英國捷特二航空、卡達航空、藍色巴西航空和大韓航空。