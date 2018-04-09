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南韓檢方以16項罪名 正式起訴涉貪前總統李明博

看孫安佐案 精神科醫師籲：送子出國該注意3件事

2018-04-09 12:52聯合報 記者黃寅╱即時報導

精神科醫師王家駿建議為人父母者，母子關係應注意，母子就是母子，不該像情人。圖／摘...
精神科醫師王家駿建議為人父母者，母子關係應注意，母子就是母子，不該像情人。圖／摘自臉書
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狄鶯、孫鵬的18歲兒孫安佐在美涉恐怖威脅被捕，對此，精神科醫師王家駿提醒為人父母者，送小孩出國讀書時，因為面臨居住環境、人際關係的改變，對大人而言都是挑戰，何況是對心智尚未成熟的小孩，因此家長應該注意3件事，分別是：

一、小孩是否是志願前往，若是小孩並非志願，在心裡已有抗拒感下，心理層面亦產生不滿、壓抑等情緒。

二、國外任何地方的風俗民情都不同，可能比台灣更為多元，且有種族歧視，對大人而言都是難以適應的挑戰，何況是心智未成熟的小孩，此時應有家長陪伴。

三、新環境交友很重要，到了新地點如何建立新的人際關係，最好有家長在旁照應，以免跟不良團體攪在一起，染上吸毒等惡習。

王家駿說，小孩的許多價值觀是從大人而來，如果小孩在幼年就有偷東西、打架等問題，家長不能等閒視之，甚至問說「打贏了沒？」，又如果小孩常喜講誇大、不實的言論，家長也應適時制止，糾正，不能用「他是講笑話」來圓場，以免影響了小孩價值觀，以為講這些事不值得大驚小怪，卻不知道這可能觸法了。

另外，母子關係應掌握好，母子就是母子，不能像情人一樣，有的母子到國高中都還同床共眠，往後都易造成價值觀偏差，甚至造成兒子有戀母情節，影響婚姻狀況。

精神科醫師王家駿建議為人父母者，從小就要注意言行，以免影響小孩的價值觀。記者黃寅...
精神科醫師王家駿建議為人父母者，從小就要注意言行，以免影響小孩的價值觀。記者黃寅／攝影
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婚姻吸毒

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