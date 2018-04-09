榮總醫嘆社福好導致低生育 提不生孩子應加課20%稅

2018-04-09 12:46 聯合新聞網 綜合報導



2017年台灣生育率1.125創全球第三低，低生育現今已成為國安議題。日前yes123求職網的調查指出，勞工不生有三大主因，分別為低薪、高房價與工作忙碌。但一名榮總醫生卻直指，不生孩子跟低薪高房價無關，而是因為國家政策全用錯方向，造成台灣社會福利「太好」，讓生小孩反而變得不理性。

一名榮總醫生向《蘋果日報》投書，探討台灣年輕人不生孩子的原因。他指出台灣人不生孩子與低薪高房價無關，10年前台灣房價大跌也不見大家生小孩。台灣人不生，是因為不生是最理性的策略。沒孩子，除了薪水可以完全自己使用外，到老後還有長照，政府也不能跟他收錢，在台灣社會福利下他可以開心用健保，讓其他人的孩子幫他繳稅。 一名榮總醫生表示低生育在台灣是最理性的策略，因為台灣社福太好，導致栽培孩子是變相多向國家繳稅。聯合報系資料照 分享 facebook

這名榮總醫生還指出，由於台灣社會福利太好，生小孩顯得勞心勞力，而孩子長大後還要繳稅給老年人享福，造成父母投入在孩子上越多，是變相交更多稅給國家。另外，這名醫生還表示，歐洲國家都有社會福利太好會造成生育力下降此說法，而台灣正走在這條路上。

最後為搶救台灣生育率，這名醫生給政府兩個建議。第一，政府最好「全額」補助生孩子的父母，讓他們生育不花一毛錢；第二，若第一做不到，政府就應該向沒生孩子的人加課10%-20%的稅，因為成年後未生育對於國家沒花心力，多繳一分錢也是應該的。

但根據yes123求職網的調查，生育率低的原因與這名醫生的論點大相逕庭，調查指出勞工平均家庭「總月收入」預估要達新台幣10萬2210元，才有能力生養「一個」小孩。yes123求職網發言人楊宗斌也針對調查表示，若要提高台灣生育率，政府必須提倡企業加薪，或透過產業轉型來提高薪酬水準，政府也必須讓社會福利變得更好。