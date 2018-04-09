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文博雙大使黃子佼 曲家瑞 一起為臺灣文博會暖身！

2018-04-09 16:09聯合新聞網 有.設計 uDesign

2018 臺灣文博會由文化部主辦，在今年邁入第8 屆，以「Design Thinking」為軸，主題設定為「從身體創造Body Knowledge」，企圖在文化思考中尋找設計創作的新可能，成為亞洲最具思考力的展會；並透過鏈結各產業，匯聚國際交流，釋放臺灣文創最大能量，以設計共創新未來。

圖/台灣文博會提供
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4 月9 日於華山1914 文創園區舉行展前記者會，文化部次長李連權、文博雙大使黃子佼曲家瑞，分別以戶外運動愛好者、時尚登山客、摩登藝術家的身分，透過Live 伸展台的走秀方式，展現日常時尚的文化態度，並傳達從身體創造的文博精神。

華山1914 文創園區展區將出現臺灣第一座高山博物館，為了重現在臺灣高山上被喚醒的感動和知覺，並呼應「高山」意象，除了伸展台上的登山裝扮，記者會中，華山展區總策展人王耀邦與Cicada樂團團長江致潔將分享攀爬雪山的經驗，及說明高山博物館概念和特色；另外，odor funder 氣味製造所特別調製一款高山味道的香水，雪薇亞 九號香（Sylvia No.9），在香氣與江致潔創作的音樂聲中，邀請大家打開五感，激發創造。

圖/台灣文博會提供
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今年文博會與往年很不一樣，改以全區策展、議題主導方式，透過「從身體創造」此一概念，拋出多個文化議題，邀請各界人士共同參與策展，包含「一座高山博物館」、「身體視文化」、「手造工藝」、「嘻哈囝」及「時尚的日常」，另規劃創意市集與影展活動，讓每個場館與活動區塊都是一個思考的容器，開啟想像與討論文化的空間。

圖/台灣文博會提供
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值得一提的是，文創風格鮮明的黃子佼今年第四度擔任文博大使，搭配獨具個人特色的曲家瑞，在兩人幽默引導下，與文化部次長李連權及策展人王耀邦擦出許多精采火花！現場還有三大展場精選亮點及參展廠商代表也出席共襄盛舉，搶先看到今年臺灣文博會精彩的文化能量！

圖/台灣文博會提供
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臺灣文博會將在4 月18 日至4 月22 日盛大登場，在臺北市華山1914 文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館三大展區，分別展出「文化概念」、「設計品牌」、「圖像授權」，齊聚臺灣及全球共23 個國家，559 個單位參展，推出超過200 場活動，預估將吸引超過30萬人次參觀！文化部期待透過今年的文博會，匯集文化能量並加以引爆，開啟後續連鎖反應，打造全新臺灣文化美學，開創文創產業新風景。

文創產業文化部曲家瑞黃子佼

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