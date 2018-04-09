扣假1.5天？ 台鐵：因公務人員請假最低半天計

2018-04-09 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



圖為台鐵花蓮站。 中央社 分享 facebook 對於台鐵產業工會訴求請假一天扣1.5天假，及加班愈多領愈少等問題，台鐵局表示，這與台鐵員工適用公務人員請假規則及每周工時有關。

台鐵運務處說，勞工是以小時計算請假，但公務人員請假規則除事假、病假以小時計，包括婚、喪、特休等皆以最低半天計算。因為台鐵三班制的特殊性質，每日工時計算是8小時工作班再加1.8小時的「分配工時」，以符合每周最低工時的規定。所以當員工請假一個工作班，視為請假9.8小時，多出的分配工時1.8小時，在公務人員請假規定中以「半日」(4小時)計算。造成請假一天、要扣假1.5小時的狀況。

運務處表示已向勞動部請示但未得到答覆，但聽說詮敘部在研議公務人員未來請假是否比照勞工一律以小時計算。運務處說，請一天假扣1.5天的方案還在與企業工會協商中，但產業工會沒有提到的是，當員工班表是「日、夜、例」，請一天日班可以連休兩天，少扣一天假。對於勞動局的裁罰，台鐵也還在訴願。

至於替班的問題，台鐵說當日班員工在兩周內頂替四次以上的三班員工，等同常態性的改為三班制上班，雖然核算加班是以三班制的1.2小時延長工時來計算，產工沒說破的是，三班制的一周工時比常日班還少。何況有些員工替班以後，非但上班工時減少，還因加班費領到更多錢。