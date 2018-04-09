清明沙塵暴襲台 李應元：環保署預測準確

2018-04-09 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



五年來最嚴重的大陸沙塵暴侵襲台灣西半部，不少停在戶外的車輛鍍上一層土黃色的灰塵，沙塵暴的影響相當顯著。本報資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook 沙塵暴來襲，環保署是否預測失準？環保署長李應元表示，這次境外移入沙塵暴，環保署在4月4日已經預告，媒體也作了相關報導，這次沙塵暴昨日很多喜出場都排很長隊伍，路邊停車車上，因為灰沙和降雨的影響，看的出來這次沙塵暴非常嚴重，環保署預測也很準確。

立法院衛環委員會今天繼續逐條審查空汙法，清明連假期間沙塵暴嚴重，認為環保署預測失準，李應元準備了圖表資料解釋。

李應元表示，北側的富貴角、萬里測站當天測得的AQI數值很高，但永和土城就比較低；他解釋是因為北邊的沙塵暴來襲，海邊、北邊都比較快受到沙塵暴影響；同樣的狀況也出現在台中沙鹿，當天的數值也比較高，但到了內陸就比較低，他認為每個縣市都有這現象。

李應元說，特別是台西這塊地區因為有濁水溪河口，濁水溪整治方案現階段還沒有完成，台西、麥寮就是「風頭水尾」，當地土地貧瘠、生活困苦，水也到不了，因此連稻米也無法種；這樣的地方風特別大，加上有濁水溪的揚塵，與中國沙塵暴來襲，因此這次空汙特別嚴重。

他另外舉例，當風速高的時候，台西地區PM10濃度很高，麥寮PM10濃度低，風速的影響資料很清楚。用科學的數字說明，還在濁水溪西螺、崙背地區，濁水溪河口地區，未來一年會加緊抽砂，環保署會持續與經濟部水利署合作。

至於媒體詢問，有研究證明，是否空氣汙染研究，也容易造成極端氣候，是否政府開始有各項聯繫與合作？李應元說，學術界彼此會有聯絡，但現在官方因為有各自的業務，還沒有聯繫。