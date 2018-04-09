台鐵產工抗議「加班越多領越少」

2018-04-09 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵產業工會今天在台北車站抗議，指每日工時8小時的常日班人員替12小時的三班制工作「加班越多領越少」，還說，台鐵局剝削台鐵人員工，請假1天要扣1.5天，要求新任勞動部長許銘春帶隊突襲勞檢，不要再事前通知資方做準備。

產業工會說，台鐵的過勞已是全國皆知，去年不幸過世的年輕車長生前承受隱形工時之苦，今年監察院調查報告也指台鐵局長期整體人力不足。產工說，常日班人員頂替三班制人員上班12小時，一天領到3小時的加班費，但兩周內替4個班次以上，一天卻只能領1.2小時加班費，形成「加班越多領越少」的怪異現象。他們說，台鐵局為節省加班費，擬出要台鐵員工做功德的政策，產工要求加班4小時，須以4小時核實計算加班費。

此外，產工說過去台鐵局有請一天的夜班，要算扣2天假的荒謬政策，台北市政府勞動局、基隆市政府已認定溢扣違法，即便未來可能改成請假一天扣1.5天假，產工仍然認為是不合理的，請假一天，應該只算8小時。

產工代表說，以輪班的電子業來看，一個工作班是12小時，電子業做2休2，只扣兩天假就可以休6天，反觀台鐵的「日、夜、休」，請日班只扣一天假，當請一個夜班時，卻變成扣兩天，呼籲不論日班或夜班，請一個工作班就該只扣一天。

產工理事長王傑說，他們要求發動全台勞檢，只有三個地方政府有動作，且有兩個地方勞動局事前通知台鐵局，根本是給資方有機會做「準備」。