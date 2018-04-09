機場快速通關臉部辨識 竟是「整形照妖鏡」！

2018-04-09 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



整形權威林靜芸以「臉部整形微整的照妖鏡」來形容機場快速通關臉部辨識電腦系統。報系資料照 分享 facebook 國人海外旅遊風氣興盛，醫美醫師發現，越來越多愛美民眾因為做了微整形，或動了整形手術，而被卡在機場的快速通關臉部辨識這一關，場面尷尬。

皮膚科醫師趙昭明指出，最近就有一名男性患者在診間抱怨，出國之前，切除臉上四顆突出的黑痣，沒想到卻在機場卡關，快速通關系統無法辨識，只好改走人工通關。

也有年輕女生在出國之前打了美白針，可能因為劑量太多，臉部皮膚顏色白得過頭，她站在臉部辨識螢幕之前好幾分鐘，系統就是無法正常偵測，讓她糗到最高點。

整形權威林靜芸以「臉部整形微整的照妖鏡」來形容機場快速通關臉部辨識電腦系統，建議民眾，出國前兩三天最好不要接受微整形，注射填充物，以免過不了快速通關。如動了雙眼皮、拉皮等手術，則建議重新辦理臉部辨識。

林靜芸開玩笑地說，如果情侶相約出國，到了機場，女生不願意快速通關，堅持走傳統人工檢驗，男生應該心裡有譜，另一半可能是人工美女，或是剛做完微整形。

臉部和指紋辨識技術，讓通關查驗更精準和更有效率。聯合報系資料照 分享 facebook 林靜芸指出，臉部辨識系統相當精準，透過兩眼、眼皮、顴骨、鼻梁等位置，以及皮膚上斑點、黑痣等特徵，進行身份辨識，如果局部打了過多填充物，或是動了手術，就可能過不了關。

舉例來說，有人眼皮下垂、睜不開，一副總是睡不飽的模樣，打了肉毒桿菌，眼皮狀況改善了，增加了黑眼珠露出的比率，系統偵測可能偵測失準，難以辨識。

林靜芸說，由於這類個案越來越多，如果得知當事人在做了微整或是整形手術之後，準備出國，就會主動開立診斷證明，詳述做了哪些整形、微整形，在台灣機場卡關，只要改走人工通道，就怕到了其他國家海關，因為容貌與護照照片差不太多，而遭拒絕入關。

振興醫院皮膚科主任藍淑馨則建議，整形應該力求自然，不要一下改變太多，如果出國之前動了刀、做了微整，最好以手機拍些術前及術後的照片，當作佐證，以便不時之需。