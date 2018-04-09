親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

要績效就喊 查風紀就砍 掃黃掃毒…哪個不靠「他」

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

機場快速通關臉部辨識 竟是「整形照妖鏡」！

2018-04-09 11:25聯合報 記者李樹人╱即時報導

整形權威林靜芸以「臉部整形微整的照妖鏡」來形容機場快速通關臉部辨識電腦系統。報系...
整形權威林靜芸以「臉部整形微整的照妖鏡」來形容機場快速通關臉部辨識電腦系統。報系資料照
分享
國人海外旅遊風氣興盛，醫美醫師發現，越來越多愛美民眾因為做了微整形，或動了整形手術，而被卡在機場的快速通關臉部辨識這一關，場面尷尬。

皮膚科醫師趙昭明指出，最近就有一名男性患者在診間抱怨，出國之前，切除臉上四顆突出的黑痣，沒想到卻在機場卡關，快速通關系統無法辨識，只好改走人工通關。

也有年輕女生在出國之前打了美白針，可能因為劑量太多，臉部皮膚顏色白得過頭，她站在臉部辨識螢幕之前好幾分鐘，系統就是無法正常偵測，讓她糗到最高點。

整形權威林靜芸以「臉部整形微整的照妖鏡」來形容機場快速通關臉部辨識電腦系統，建議民眾，出國前兩三天最好不要接受微整形，注射填充物，以免過不了快速通關。如動了雙眼皮、拉皮等手術，則建議重新辦理臉部辨識。

林靜芸開玩笑地說，如果情侶相約出國，到了機場，女生不願意快速通關，堅持走傳統人工檢驗，男生應該心裡有譜，另一半可能是人工美女，或是剛做完微整形。

臉部和指紋辨識技術，讓通關查驗更精準和更有效率。聯合報系資料照
臉部和指紋辨識技術，讓通關查驗更精準和更有效率。聯合報系資料照
分享
林靜芸指出，臉部辨識系統相當精準，透過兩眼、眼皮、顴骨、鼻梁等位置，以及皮膚上斑點、黑痣等特徵，進行身份辨識，如果局部打了過多填充物，或是動了手術，就可能過不了關。

舉例來說，有人眼皮下垂、睜不開，一副總是睡不飽的模樣，打了肉毒桿菌，眼皮狀況改善了，增加了黑眼珠露出的比率，系統偵測可能偵測失準，難以辨識。

林靜芸說，由於這類個案越來越多，如果得知當事人在做了微整或是整形手術之後，準備出國，就會主動開立診斷證明，詳述做了哪些整形、微整形，在台灣機場卡關，只要改走人工通道，就怕到了其他國家海關，因為容貌與護照照片差不太多，而遭拒絕入關。

振興醫院皮膚科主任藍淑馨則建議，整形應該力求自然，不要一下改變太多，如果出國之前動了刀、做了微整，最好以手機拍些術前及術後的照片，當作佐證，以便不時之需。

整形手術機場皮膚科

相關新聞

天空之鏡的美 韓國大媽：去了才知道！

2018-04-09 11:15

李應元認證！ 台中過去一年PM2.5減量全國第一

2018-04-09 10:49

士林夜市水果鑲金？ 西瓜汁1杯250、水果7袋要價1500

2018-04-09 10:26

周五前都好天氣！白天高溫30度 注意早晚溫差大

2018-04-09 05:00

選週四勝率高！成功談「薪」5招

2018-04-09 09:12

台鐵產工抗議「加班越多領越少」

2018-04-09 11:26

女學生常暈倒尿失禁 不是中邪而是患癲癎

2018-04-09 10:45

增肌減脂 其實你吃錯了！

2018-04-09 09:17

信用卡回饋大縮水 怎麼挑賺最大？

2018-04-09 09:09

蒐集護照特色戳章 旅遊達人迂迴出入國

2018-04-09 08:06

本周空氣仍糟 預計14日才會有改善

2018-04-09 04:53

中輕度患者 占急診8成5

2018-04-08 23:45

老戲院熄燈 文資審議盼「續命」

2018-04-08 23:44

我也是帶狀皰疹 為何病同給付卻不同？

2018-04-08 23:44

到府醫療陌生 民眾比較信醫院

2018-04-08 23:44

醫療「到家」 讓94歲嬤又能逛市場

2018-04-08 23:44

還好有凍卵！44歲女師一舉得男

2018-04-08 23:43

接觸染麻疹空服員 宜監測11人

2018-04-08 23:40

投訴小孩發燒急診苦等 醫院無奈

2018-04-08 23:38

環頸雉啄過…西瓜甜啊棲地讚

2018-04-08 23:25

婦8周產檢多一個6周胚胎 醫師驚奇：幾乎不可能

2018-04-08 21:57

獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11

獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10

獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31

批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類

2018-04-08 20:12

好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33

空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20

愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽

2018-04-08 18:04

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

名人外貌投影人臉 反思圖像文化

2018-04-08 14:51

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

下周油價每公升降0.1元

2018-04-08 14:37

空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報

2018-04-08 14:02

自行車搭高雄輕軌 只限小摺

2018-04-08 13:48
看更多

熱門文章

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31

雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天

2018-04-08 13:26

婦8周產檢多一個6周胚胎 醫師驚奇：幾乎不可能

2018-04-08 21:57

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

「我有理想別綁住我」她意外懷孕 男友卻說想出國

2018-04-09 09:42

唐綺陽星座運勢週報：水逆將結束！事業上有明顯改革變化

2018-04-09 07:39

士林夜市水果鑲金？ 西瓜汁1杯250、水果7袋要價1500

2018-04-09 10:26

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42

周五前都好天氣！白天高溫30度 注意早晚溫差大

2018-04-09 05:00

愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽

2018-04-08 18:04

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

今日星座運勢／魔羯 分享專業獲友誼 擴大生活領域

2018-04-09 00:00

火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20

獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

蒐集護照特色戳章 旅遊達人迂迴出入國

2018-04-09 08:06

獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11

弄孫之樂／當奶奶真好

2018-04-09 06:00

救命！老爸中了寶可夢毒

2018-04-08 13:35

手帕情緣／何曾錯過

2018-04-09 06:00

醫療「到家」 讓94歲嬤又能逛市場

2018-04-08 23:44

投訴小孩發燒急診苦等 醫院無奈

2018-04-08 23:38

花蓮人最愛養貓南投最愛養狗 台東愛狗也愛貓

2018-04-08 17:34

升級加量15%！「泡芙貝果」快閃延長、買6送1

2018-04-08 19:04

家人關係／女神電風扇

2018-04-09 06:00

好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33

我也是帶狀皰疹 為何病同給付卻不同？

2018-04-08 23:44

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

前進未來的先行者 插電式油電車vs.純電車

2018-04-09 00:27

批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類

2018-04-08 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top