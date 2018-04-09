幾米新作「不愛讀書不是你的錯」獻給每一個大人小孩

2018-04-09 15:40 聯合新聞網 有.設計 uDesign



「熱愛閱讀的書店老闆，讓他的小孩召集以往最愛在書店晃蕩的朋友們一起討論，到底大家還愛去書店看書買書嗎？書店老闆準備了許多他熱愛的關於閱讀的名言，期待大家跟他一樣感受到讀書的美好。誰知道，小朋友們卻不一定這麼認為，於是展開了一場穿梭古今的讀書或不讀書的理由大亂鬥。」幾米在新書《不愛讀書不是你的錯》裡頭，設定了這樣一個場景。

圖/大塊文化提供 分享 facebook

2018年是繪本作家幾米創作第二十週年。在這個特別的一年，除了在二月之際以《幾米20精選典藏》畫冊與《寂寞與溫暖：幾米長篇作品套書》兩套極具收藏價值的紀念作品，讓讀者先行暖身外，接續推出的是暌違許久的短篇創作《不愛讀書不是你的錯》。這一次，幾米想和大人小孩讀者，談談關於閱讀這件事。

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不知道從什麼時候開始，「閱讀人口下降」開始成為社會關注的問題。閱讀市場低迷已經持續了Ｎ年之久，不管是紙本媒體、出版產業、政府部門或教育專家，陷入一種集體焦慮中。三不五時就可以看到政府端出的改善閱讀、振興書市政策。作為作者的幾米，感受當然更是深刻。只是這次，他想跳脫既有的討論模式，從另一個視角來看待閱讀這件事。

毛姆曾說：「培養閱讀的習慣，就是為自己建造一個幾乎可以躲過人生任何痛苦的避難所。」

小朋友的反應是：「逃避，不能解決問題。」、「讀書不就是要勇敢面對人生嗎？」、「培養閱讀習慣就很苦」。

富蘭克林說：「世界上最值得同情的人，就是在下雨天感到孤獨卻又不知道如何閱讀的人。」

引發的熱烈討論是：「最讓人同情的是電腦壞了，而不是人腦壞了」、「是手機沒電又沒帶充電器」、「是掉進沒有網路的世界吧」

大家一言一語展開對於閱讀的唇槍舌戰，可愛的畫面配上獨有童稚語言腔調，眾聲喧嘩彷彿就要穿透紙面。關於書與閱讀的愛與恨、苦與甜交錯地表現出來，搭配幾米式的幽默毫無顧忌戳中讓大家狂笑或苦笑的穴道。書中不給正確答案，而是以一種坦誠、開放的態度，討論閱讀的愛恨情仇、焦慮、壓力或偽裝。

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新書出版後，緊接著便是4月23日「世界閱讀日」。在這個愛書人歡慶擁抱文字的節日，其他人也無需感到壓力，誠如書末所說的「不愛讀書不是你的錯，現在不愛讀書，並不代表以後不愛讀書。」這本書獻給所有愛讀書與不愛讀書的大人小孩，願大家都能找到書中黃金屋。

巡迴演講場次有：4/18台北醫學院、5/19國家圖書館、5/12台南歸仁圖書館、5/31高雄師大圖書館、6/15富邦講堂，其他場次尚在規劃安排中。