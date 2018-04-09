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東京直擊！Fresh Taiwan台灣原創館日本授權展精彩盛況

2018-04-09 15:44聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/文 聯合數位文創提供
圖/文 聯合數位文創提供
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第八屆日本授權展(Licensing Japan)於4/4-4/6在日本東京國際展示場(TOKYO BIG SIGHT)展開，由文化部組織聯合數位文創執行的「Fresh Taiwan」台灣原創館，共有11個角色共同展出，並與中華民國對外貿易發展協會參展團合作，於日本展會期間，以大臺灣館之姿精彩登場，擴大台灣文創品牌參展能量！開幕記者會特別邀請台灣駐日經濟文化代表處郭仲熙副代表、台灣駐日經濟文化代表處台灣文化中心朱文清主任出席，同時也邀請中華民國對外貿易發展協會東京事務所吳俊澤所長及參展品牌一同共襄盛舉，讓大台灣館展開為期三天的台灣原創角色嘉年華！

圖說：由「Fresh Taiwan」與外貿協會展團以大台灣館形象登場！(圖/文 ...
圖說：由「Fresh Taiwan」與外貿協會展團以大台灣館形象登場！(圖/文 聯合數位文創提供)
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台灣原創角色風格多元、療癒幽默再創佳績！

台灣原創角色一登上日本授權展就廣受注目！開幕期間即有日本媒體如朝日新聞、讀賣新聞(YOMIURI ONLINE)、財經新聞、Infoseek、nifty等共計超過70篇報導。展位設計上因應日本參觀者的習慣，各家品牌展示區加大並面向參觀者動線，能直接與買家介紹，也因為多向入口的規劃，展期間人潮絡繹不絕，展位中間設舒適氛圍的洽商區，讓買家更容易停留洽談，展會期間捷報頻傳。

展會洽談現況。(圖/文 聯合數位文創提供)
展會洽談現況。(圖/文 聯合數位文創提供)
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圖說：媒體採訪叔叔妹妹企業社-赤毛族。(圖/文 聯合數位文創提供)
圖說：媒體採訪叔叔妹妹企業社-赤毛族。(圖/文 聯合數位文創提供)
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此次登場角色包括，坐擁百萬信眾帶領粉絲學習笑看人生的「鬧一波大師」、台灣虎航聯名的太空貓「Kuroro」、很潮很酷又很愛搞怪的猴子大王「八奈奈」、以亞洲主食、療飲品為主的「米粒大叔」和「貓舌蘭」，台灣本土文化色彩和精神意象較濃烈的角色，強調親近土地與回歸原始的「赤毛族」、台灣本土3D動畫角色「閻小妹」、以東方奇幻故事讓更多人認識台灣的文化和創意的「小八將」；生命元素水源、陽光、草風的守護精靈的「塔哇歐瑪司」；傳遞精神意象的角色有追求夢想的台灣版愛麗絲「愛米莎」、讓生活更豐富；代表「等待與希望」的小紅人；前來洽談的除了日本當地的廠商外，同時受到韓國、香港、中國等各地的廠商高度詢問！

圖說：日寺娛樂-鬧一波大師經紀人向日本媒體介紹。(圖/文 聯合數位文創提供)
圖說：日寺娛樂-鬧一波大師經紀人向日本媒體介紹。(圖/文 聯合數位文創提供)
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在展會期間，台灣原創館更以快閃店的形式進駐日本東京咖啡廳，讓台灣角色藉由日常的情境和氛圍融入日本當地；另外也同步在東京連鎖旅店「Bnb Plus」，以社群分享的模式宣傳台灣原創角色，讓精彩的Fresh Taiwan能給各個國籍領域的商務人士或是旅客，都留下另類的台灣印象！

大台灣館出發亞洲最大交易市場，期待創造跨界授權新火花！

Fresh Taiwan台灣原創館由文化部組織，同時，經濟部為帶動臺灣數位內容產業的創意開發及國際輸出，委託中華民國對外貿易發展協會組織台灣角色品牌參與日本授權展，參展的公司包含華茂文創公司、種子出版、聯合數位文創股份有限公司、國詠有限公司、利沙企業有限公司、況禾事業有限公司、樂陞美術館股份有限公司、形之遊創意科技有限公司，共同以大台灣館形象展出。

根據國際授權組織LIMA最新調查指出，全球品牌授權商品交易總額為2517億美元，而日本總體授權市場高達120億美元！日本是亞洲角色經濟發展最為蓬勃的國，Content Tokyo為日本最大的內容行博覽會，2017年展會期間共有1,418家參展商參與，來自全球38,746名買家，今年，2018年更將預計將有1,680家參展商參與，來自全球超過48,000名買主前來參觀，更期待台灣原創角色，透過國際展會與來自各個內容產業領域的專業人士，擦出更多火花，創造更多令人驚豔的跨界授權合作！

圖說：開幕記者會角色與長官合影。(圖/文 聯合數位文創提供)
圖說：開幕記者會角色與長官合影。(圖/文 聯合數位文創提供)
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