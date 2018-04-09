李應元認證！ 台中過去一年PM2.5減量全國第一

2018-04-09 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署空氣品質監測網8日顯示台北市空氣狀況普通，北市部分住家玻璃上留下前幾日的沙塵。 中央社 分享 facebook 台中的空氣品質在全國排名中是否為中段班？環保署長李應元今天表示，台中與南部都是空汙比較嚴重的區域，但在過去一年來，全年PM2.5減量，台中確實是第一名。

立法院衛環委員會今天繼續逐條審查空汙法，審查開始前李應元接受媒體採訪時，作以上表示。

臉書粉絲團「數字台灣」依照環保署環境資料庫計算出去年第一季與今年第一季的比較；其中在今年第一季「縣市PM2.5濃度排名」全國平均為23.6微克，台中為22.8微克，全國排名第10屬於中段班；另外，在「縣市PM2.5濃度減量排名」全國第一季平均為23.63微克、減量2.46微克；台中第一季平均為22.8微克，減量2.8微克，也優於全國平均，屬於中段班。這些數字也獲得環保署監資處認證。

李應元說，台中若從空汙的邊際效益來看，也就是每塊錢花下去在速度上，若要能更快達到減少空汙的效果，就是移動汙染源；他說，過去台中北屯西屯南屯都很多樹木，台中的土地重劃最多，已經有七期、八期、九期、十期；這些屯區都已經開發、很多樹木都已經被移掉，這是台中空汙的原因之一。

他表示，開發的結果人口增加工商活動多，台中柴油、汽油發送量已經很多年都是台北的兩倍，因此台中的移動汙染源、固定汙染源都應該同步努力，台中空污改善也在進步之中，但「不可能滿足的」，除非PM2.5到了10微克這是努力的重點；台中現在正在進行「關鍵的8微克 」，要從全國標準23微克降到10微克，目前很多步驟正在邁進中。

李應元表示，他認為台中能進步這麼多的原因，在於民眾對於空汙環保的意識提高與重視，台中市政府也採取很多措施，經濟部台電一號機組、二號機組都在進行氮氧化物、硫氧化物、懸浮微粒防治設備設置，這中間有空汙來時，緊急應變機制也有降載，有歲修也有降載，兩部機組也降了十分之二，透過歲修與降載，台中市的空汙也會有一定程度減少。

他說，包括鍋爐、淘汰二行程機車，台中就六都來說也都是第一名，各方面都要繼續努力，雖然有降，但不可能滿足大家，也期待空汙法能趕快修法。