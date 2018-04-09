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女學生常暈倒尿失禁 不是中邪而是患癲癎

2018-04-09 10:45聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市一名14歲的國中二年級黃姓女學生從小學三年級起就經常莫名昏厥，始終查不出病因。近來不僅昏厥時間變長，且還會尿失禁。就醫發現，她的右側顳葉部位有不正常的類癲癇波，經核磁共振影像查出，她罹患的是以意識喪失為表現的癲癇症。經過一個月的藥物治療，目前已沒有再暈倒的狀況發生。

長安醫院小兒科醫師陳震南說，癲癇症主要還是以意識是否喪失來分辨，意識若喪失代表腦...
長安醫院小兒科醫師陳震南說，癲癇症主要還是以意識是否喪失來分辨，意識若喪失代表腦部可能有不正常放電而影響正常功能，應做進一步檢查。圖／長安醫院提供
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長安醫院小兒科醫師陳震南說，黃姓女學生小時候自己一個人在家玩時，偶爾會突然昏厥過去，只不過當時時間很短，所以不以為意。但情形愈來愈嚴重，最近一次是在學校打棒球跑壘時，快到壘包前卻突然眼前一陣黑昏倒過去，被緊急送到醫護室。

她的恢復期從原本的30秒至1分鐘，逐漸延長至1分鐘以上，醒來後除了頭疼還會四肢無力，好幾個小時後才能恢復正常行走。

小兒科醫師陳震南醫師說，一般而言，若只是眼前一黑昏厥過去、但馬上就會醒來，一般主要是心臟的血液突然打不上去，造成腦血管循環不好，以致意識喪失暈倒，通常會在20秒內恢復意識。

但異常的是還發生過尿失禁情形，因此推測不單純只是暈厥狀況，因此需進一步檢查，並查出是癲癇症。

陳震南說，一般癲癇患者都是在比較激烈的運動下容易被誘發，所以在控制上，要盡量避免這些誘發因子，才能避免造成治療上用藥過重。一旦藥物控制不好，最嚴重情形甚至需考慮動手術。

他呼籲，癲癇常見症狀如眼睛上吊、口吐白沫、肢體抽動等，這是常見的全身性大發作，但實際上癲癇症狀千變萬化，主要還是以意識是否喪失來分辨，意識若喪失代表腦部可能有不正常放電而影響正常功能，應至醫院進一步檢查。

癲癇醫師尿失禁

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