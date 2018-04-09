士林夜市水果鑲金？ 西瓜汁1杯250、水果7袋要價1500

2018-04-09 10:26 聯合新聞網 綜合報導



有網友上網爆料，韓國朋友第一次逛士林夜市，向攤販買了7袋切片水果，最後結帳竟要1500元的天價，讓他氣得罵店家是搞垮台灣觀光的「老鼠屎」。圖截自爆料公社 分享 facebook

墾丁先前爆出天價滷味事件，近期又陸續發生漢堡、乾麵售價爭議，重創當地觀光，沒想到這樣的事情也出現在士林夜市。一位網友po文抱怨，來台唸書的韓國朋友日前去逛士林夜市，向攤販買了7包現切水果，沒想到結帳時竟要1500元，讓他怒轟店家是「老鼠屎」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》中po文表示，一位來台灣念書的韓國友人，幾天前第一次到士林夜市朝聖，友人向一間水果攤詢問切片水果的價錢，老闆當下報價「100公克30元」。最後韓籍友人買了7袋現切水果，沒想到結帳時竟要價1500元，讓該名網友忍不住po上網要大家評評理「這樣真的有價值1500元嗎」。

如果根據攤商一開始的報價，1500元應該可以買到大約5公斤的水果，但這7袋切片水果怎麼看都不足5公斤，讓原po質疑士林夜市的水果是不是有「灑金粉」，同時痛批，「台灣就是有這種老鼠屎，觀光越來越爛不是沒有原因的」。

對此，網友們紛紛回應，「搞垮台灣的觀光就靠這些攤商了」、「不合理的計價方式和詐騙沒兩樣」、「我上次去士林夜市，3款水果各半杯收了我1600」、「別說外國人，我們台灣人也一堆人被貴到」、「之前男朋友的香港朋友來台灣玩，旅遊清單都特別備註士林水果不要買，看有多丟臉」。

事實上，類似的事件先前也曾經發生在士林夜市。根據《自由時報》報導，2014年6名來自新加坡的遊客在夜市內某間餐廳點了7杯西瓜汁，結帳時竟被收取1750元，等於1杯要價250元。星國旅客驚覺受騙，要求店家退費未果，事後向台北市消保官投訴。後來店家未在限期內針對缺失進行改善，最終遭到勒令停業。