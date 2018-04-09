親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

余天之子余祥銓夜店打人 遭北檢依傷害罪起訴

選週四勝率高！成功談「薪」5招

2018-04-09 09:12聯合新聞網 cheers

分享

相關新聞

士林夜市水果鑲金？ 西瓜汁1杯250、水果7袋要價1500

2018-04-09 10:26

周五前都好天氣！白天高溫30度 注意早晚溫差大

2018-04-09 05:00

增肌減脂 其實你吃錯了！

2018-04-09 09:17

信用卡回饋大縮水 怎麼挑賺最大？

2018-04-09 09:09

老戲院熄燈 文資審議盼「續命」

2018-04-08 23:44

李應元認證！台中過去一年PM2.5減量全國第一

2018-04-09 10:49

女學生常暈倒尿失禁 不是中邪而是患癲癎

2018-04-09 10:45

蒐集護照特色戳章 旅遊達人迂迴出入國

2018-04-09 08:06

本周空氣仍糟 預計14日才會有改善

2018-04-09 04:53

中輕度患者 占急診8成5

2018-04-08 23:45

我也是帶狀皰疹 為何病同給付卻不同？

2018-04-08 23:44

到府醫療陌生 民眾比較信醫院

2018-04-08 23:44

醫療「到家」 讓94歲嬤又能逛市場

2018-04-08 23:44

還好有凍卵！44歲女師一舉得男

2018-04-08 23:43

接觸染麻疹空服員 宜監測11人

2018-04-08 23:40

投訴小孩發燒急診苦等 醫院無奈

2018-04-08 23:38

環頸雉啄過…西瓜甜啊棲地讚

2018-04-08 23:25

婦8周產檢多一個6周胚胎 醫師驚奇：幾乎不可能

2018-04-08 21:57

獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11

獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10

獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31

批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類

2018-04-08 20:12

好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33

空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20

愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽

2018-04-08 18:04

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

名人外貌投影人臉 反思圖像文化

2018-04-08 14:51

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

下周油價每公升降0.1元

2018-04-08 14:37

空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報

2018-04-08 14:02

自行車搭高雄輕軌 只限小摺

2018-04-08 13:48

沒事吃洋蔥 吃洋蔥沒事

2018-04-08 13:40

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

沒喝咖啡就頭痛？你上癮了

2018-04-08 13:37
看更多

熱門文章

名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信

2018-04-08 12:36

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

2018-04-08 20:31

雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天

2018-04-08 13:26

婦8周產檢多一個6周胚胎 醫師驚奇：幾乎不可能

2018-04-08 21:57

影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面

2018-04-08 14:49

內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒

2018-04-08 17:54

唐綺陽星座運勢週報：水逆將結束！事業上有明顯改革變化

2018-04-09 07:39

噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染

2018-04-08 17:42

周五前都好天氣！白天高溫30度 注意早晚溫差大

2018-04-09 05:00

愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽

2018-04-08 18:04

全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場

2018-04-08 15:24

今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷

2018-04-08 11:54

今日星座運勢／魔羯 分享專業獲友誼 擴大生活領域

2018-04-09 00:00

未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上

2018-04-08 14:40

沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了

2018-04-08 12:25

遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力

2018-04-08 11:22

「我有理想別綁住我」她意外懷孕 男友卻說想出國

2018-04-09 09:42

愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要

2018-04-08 18:02

火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01

影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角

2018-04-08 13:12

獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生

2018-04-08 21:10

空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中

2018-04-08 18:20

不是腦變笨了 是你的肝快爆了！

2018-04-08 13:38

蒐集護照特色戳章 旅遊達人迂迴出入國

2018-04-09 08:06

獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長

2018-04-08 20:31

獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場

2018-04-08 21:11

救命！老爸中了寶可夢毒

2018-04-08 13:35

麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應

2018-04-08 11:50

怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來

2018-04-08 11:28

士林夜市水果鑲金？ 西瓜汁1杯250、水果7袋要價1500

2018-04-09 10:26

醫療「到家」 讓94歲嬤又能逛市場

2018-04-08 23:44

花蓮人最愛養貓南投最愛養狗 台東愛狗也愛貓

2018-04-08 17:34

升級加量15%！「泡芙貝果」快閃延長、買6送1

2018-04-08 19:04

弄孫之樂／當奶奶真好

2018-04-09 06:00

投訴小孩發燒急診苦等 醫院無奈

2018-04-08 23:38

好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟

2018-04-08 18:33

我也是帶狀皰疹 為何病同給付卻不同？

2018-04-08 23:44

手帕情緣／何曾錯過

2018-04-09 06:00

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

前進未來的先行者 插電式油電車vs.純電車

2018-04-09 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top