蒐集護照特色戳章 旅遊達人迂迴出入國

2018-04-09 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「哇，日本戳章有櫻花」適逢日韓櫻花季，旅遊達人943秀出護照上的日本出入境戳章，她說日本政府在正逢櫻花季的時候，推出櫻花戳章，讓民眾驚喜連連，過去2015年時也換過一次，當年是油桐花的圖樣，對旅客相當有紀念意義。

出國對有些人而言是相當難得珍貴的機會，因此出國時收集護照上的簽證、戳章等，也成為旅行的樂趣之一。目前持中華民國台灣護照出國，已有超過150個國家給予免簽、落地簽或電子簽證禮遇，不過有些國家可不承認台灣或中華民國，因此護照上自然不會留下痕跡。

拿東南亞國家舉例，許多人都知道持台灣護照進出緬甸、越南時，不會有出入境章直接蓋在護照上，緬甸簽證貼紙也並非向泰國、柬埔寨等簽證會直接貼在護照上，而是以釘書機簡單釘著，越南則是一張粉紅色紙張，出入境章同樣蓋在簽證上，而不是在護照上。

943印象深刻表示，包含蒙古、巴基斯坦、斯里蘭卡等國家也都是蓋在另一張紙上，「而羅馬尼亞簽證離境時還會回收，完全不讓人留做紀念」。

領隊克萊爾表示，從台灣出發到澳門遊玩再回台灣，連出入境章都沒有，在護照上根本就不著痕跡，但是她發現若持中華民國護照從第三個國家進出，澳門海關就會在護照上蓋上出入境章，而她當時出國時為了要得到澳門出入境章，特別計畫先飛馬來西亞，再轉往澳門。