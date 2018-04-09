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大陸冷氣團減弱 未來一周好天氣

2018-04-09 05:00聯合報 記者董俞佳／即時報導

大陸冷氣團昨天減弱，氣溫漸漸回升。氣象局預測顯示，今起至周五，都是好天氣。

氣象局預報員林定宜表示，大陸冷氣團影響至昨天清晨為止，白天開始減弱，溫度回升，未來幾天大致上都是穩定天氣，只有東半部地區有零星短暫雨，西半部則是多雲到晴的好天氣。

林定宜表示，今起至周五每天溫度逐日回升，10日之後西半部地區溫度30度以上，南部地區甚至可到32度，不過要特別注意日夜溫差可達10度以上。

林定宜也提醒，西半部地區、金馬地區有10日至14日有局部霧發生，要特別注意。另外，14日有一波鋒面接近，不過具體影響，還要接近才會知道。

冷氣團氣象局

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