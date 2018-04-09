大陸冷氣團減弱 未來一周好天氣

相關新聞
醫療「到家」 讓94歲嬤又能逛市場2018-04-08 23:44
到府醫療陌生 民眾比較信醫院2018-04-08 23:44
本周空氣仍糟 預計14日才會有改善2018-04-09 04:53
中輕度患者 占急診8成52018-04-08 23:45
老戲院熄燈 文資審議盼「續命」2018-04-08 23:44
我也是帶狀皰疹 為何病同給付卻不同？2018-04-08 23:44
還好有凍卵！44歲女師一舉得男2018-04-08 23:43
接觸染麻疹空服員 宜監測11人2018-04-08 23:40
投訴小孩發燒急診苦等 醫院無奈2018-04-08 23:38
環頸雉啄過…西瓜甜啊棲地讚2018-04-08 23:25
婦8周產檢多一個6周胚胎 醫師驚奇：幾乎不可能2018-04-08 21:57
獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場2018-04-08 21:11
獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生2018-04-08 21:10
獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長2018-04-08 20:31
獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付2018-04-08 20:31
批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類2018-04-08 20:12
好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟2018-04-08 18:33
空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中2018-04-08 18:20
愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽2018-04-08 18:04
愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要2018-04-08 18:02
內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒2018-04-08 17:54
噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染2018-04-08 17:42
全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場2018-04-08 15:24
名人外貌投影人臉 反思圖像文化2018-04-08 14:51
影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面2018-04-08 14:49
未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上2018-04-08 14:40
下周油價每公升降0.1元2018-04-08 14:37
空氣品質預報遭批慢半拍 環署：早預報2018-04-08 14:02
自行車搭高雄輕軌 只限小摺2018-04-08 13:48
沒事吃洋蔥 吃洋蔥沒事2018-04-08 13:40
不是腦變笨了 是你的肝快爆了！2018-04-08 13:38
沒喝咖啡就頭痛？你上癮了2018-04-08 13:37
救命！老爸中了寶可夢毒2018-04-08 13:35
氣溫逐日回升 周三熱到30度2018-04-08 13:33
沙塵及揚塵 首有測站懸浮微粒日均值紫爆2018-04-08 13:23
影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角2018-04-08 13:12
神組合！普雷特涅夫率俄羅斯國家管弦、曾宇謙 6月登台2018-04-08 12:59
傳奇畫家吳炫三 半世紀300件作品大展2018-04-08 12:53
母嬰親子同室尊重產婦意願 最快7月實施2018-04-08 12:37
熱門文章
名醫懷疑外婆失智 5年後家人才信2018-04-08 12:36
獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付2018-04-08 20:31
雨衣也可量身訂做 穿林內這家至少要等10天2018-04-08 13:26
婦8周產檢多一個6周胚胎 醫師驚奇：幾乎不可能2018-04-08 21:57
噁！內褲沒晾乾還穿 小心黴菌感染2018-04-08 17:42
跟男友告白 克蘿伊把「我要你」穿在腳上？2018-04-08 08:45
影／周三高溫恐破30度 周六迎另一波鋒面2018-04-08 14:49
愛愛她卻穿阿嬤內褲 AV達人：絕對倒陽2018-04-08 18:04
全台環頸雉最大棲地 200人吃西瓜守護沙崙農場2018-04-08 15:24
今起微熱一周！ 周三飆到30度 周六變冷2018-04-08 11:54
穿了超性感 蔡依林、舒淇都愛這雙高跟鞋2018-04-08 08:44
未來一周好天氣 星期二後西半部又30度以上2018-04-08 14:40
沒喝咖啡就頭痛？小心你上癮了2018-04-08 12:25
內衣褲與臭襪子一起洗 當心愈洗愈髒2018-04-08 17:54
遊客玉山丟廚餘 專家憂黃喉貂喪失覓食能力2018-04-08 11:22
火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞2018-04-06 08:01
冷氣團減弱氣溫升 未來一週天氣晴2018-04-08 09:18
愛看男生穿性感內褲？ 女性：「有料」比較重要2018-04-08 18:02
影／油價小跌 本周汽、柴油價各降1角2018-04-08 13:12
空服員染麻疹 宜蘭11名接觸者都在監控中2018-04-08 18:20
浪子變慈父 當爸後性格大轉變的星座男2018-04-08 08:00
不是腦變笨了 是你的肝快爆了！2018-04-08 13:38
獨／專業到宅服務正式起飛 但民眾還很陌生2018-04-08 21:10
獨／頭痛、胸痛、腰痛 帶狀皰疹隨著神經到處長2018-04-08 20:31
獨／跨專業到宅服務 讓臥床10年嬤爽快逛菜市場2018-04-08 21:11
救命！老爸中了寶可夢毒2018-04-08 13:35
今日星座運勢／魔羯 分享專業獲友誼 擴大生活領域2018-04-09 00:00
料理讓家庭變得幸福 蔡蕙玲：廚房不該是小孩和男人的禁地2018-04-08 08:00
花蓮人最愛養貓南投最愛養狗 台東愛狗也愛貓2018-04-08 17:34
好孕咖啡館開講 台大教授嘆台生產環境糟2018-04-08 18:33
升級加量15%！「泡芙貝果」快閃延長、買6送12018-04-08 19:04
怕做乳房攝影？醫院邀姊妹揪團一起來2018-04-08 11:28
批時政又寫出得獎散文 顏擇雅難以歸類2018-04-08 20:12
麻疹風波延燒 台灣虎航認派遣合理自後不再回應2018-04-08 11:50
媒體人徐因轉戰蔬食業 成綠色飲食推手2018-04-08 08:38
牙醫夫妻上門治牙 行動診所讓老兵笑著參加同學會2018-04-08 10:59
傳奇畫家吳炫三 半世紀300件作品大展2018-04-08 12:53
心臟外科手術精進 體循師功勞記一筆2018-04-08 11:22
奔波救人卻爽約親友 體循師的苦甜人生2018-04-08 11:19
候鳥到台灣 遠看覓食勿近巢2018-04-08 17:30
留言