環頸雉啄過…西瓜甜啊棲地讚

2018-04-08 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南沙崙農場是環頸雉最大棲息地；昨天台南鳥會在沙崙農場發起認購西瓜搶救環頸雉，長榮大學國際交換學生也來參與。 圖／台南鳥會提供 分享 facebook

台南沙崙農場昨天有場很不一樣的義賣活動，義賣品是被保育動物環頸雉「認證啄過」的西瓜，每顆以六百元約市價三倍價格賣出。沙崙農場是環頸雉、草鶚重要棲地，台南市野鳥學會為鼓勵瓜農友善耕種，提供環頸雉一個無毒的環境，發起這項義賣。

義賣分網路預購及現場競標，吸引二百多人到場，長榮大學國際交換學生聽說有這樣的活動，特別請教職員帶他們來參與。因為西瓜很快賣光，瓜農又回去田裡採了三次。得標的鳥友當場剖開認證西瓜分享，大家直呼好甜。昨天的義賣所得，瓜農將捐出十分之一給做為保育基金。

台南鳥會理事長潘致遠表示，沙崙農場是許多生物賴以生存的重要環境，農藥、鳥網讓生物飽受威脅，對於友善耕種的瓜農，大家更應該支持。環頸雉是台灣特有亞種，鳥友公認最大棲息族群就在沙崙農場，數量估計超過二百隻。

潘致遠表示，這也是台南鳥會今年第二度發起「友善環頸雉西瓜」，鼓勵更多農民響應友善耕種，提供環頸雉一個無毒、不用鳥網的環境，保護牠們順利育雛。

這項理念獲得許多農友支持，蘇姓農民原本在電子業，去年辭去工作承租農場土地種西瓜，就用友善方式對待環頸雉。

台南沙崙農場是環頸雉最大棲息地；昨天台南鳥會在沙崙農場發起認購西瓜搶救環頸雉，長榮大學國際交換學生也來參與。 圖／台南鳥會提供 分享 facebook

通常被環頸雉「認證」啄過的西瓜賣相不佳，卻是友善環境的西瓜，昨天共賣出二百顆，其中三顆經競標每顆以六百元標出。

台南沙崙農場生態豐富，除環頸雉外，昨天還觀測到六隻大冠鷲同時出現在沙崙農場的天空，民眾看得驚呼連連，還有鳳頭蒼鷹、紅隼和燕鴴等，都是保育類的珍貴鳥種。

不過，沙崙農場最近也面臨威脅，由於沙崙智慧科學城動工，引起保育人士緊張，中華民國野鳥學會、高雄市、台南市野鳥學會曾發表聯合聲明，為瀕臨絕種野生動物東方草鶚請命，因全台數量推測不到三百隻，沙崙農場也是棲息地之一，憂心開發會造成原生鳥類棲地破碎化。