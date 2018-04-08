老戲院熄燈 文資審議盼「續命」

2018-04-08 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣唯一仍在苦撐的老戲院－大林鎮萬國戲院。 魯永明攝 分享 facebook

嘉義縣唯一仍在苦撐的老戲院－大林鎮萬國戲院，籌不到增設消防安全設備費五十萬元，昨晚吹熄燈號，地方發起搶救行動，縣府文資審議委員會也啟動，盼登錄歷史建築，延續老戲院生命。

萬國戲院因消防問題暫時無法營運，嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，已啟動文化資產保存程序，今天會召開文化資產指定登錄審議委員會，進行萬國戲院登錄歷史建築審議作業，希望透過文化資產保存途徑，保留地方文化能量。

萬國戲院位於大林火車站前街區內，是七○年代大林鎮重要的休閒場域，但不敵時代潮流而沒落。

大林鎮因糖業及鐵路運輸而繁榮，也因公路運輸興盛、糖業沒落，隨之蕭條。六年前，以江明赫為首的青壯輩大林人，推動「小鎮復甦聯盟」運動，以萬國戲院為基地，串連大林鎮周邊社區，為地方注入活力。

今年三月，萬國戲院未能通過消防檢查，如依消防法規改善，將破壞建築原貌。為保存戲院原貌，在所有權人同意下，三月十三日提報歷史建築登錄，文觀局上月十五日現勘，了解萬國戲院見證大林鎮發展歷史及社會變遷，提送嘉縣文化資產審議委員會審議，今天審議。

「暫別，萬國；萬國，再見」，昨天吸引大批民眾參加，江明赫帶志工導覽，用古董放映機播放《無敵鐵金剛》、《假面騎士》等影片，壓軸是觀賞膠卷影片《報告班長三》，結束後，拆下戲院匾額，關閉霓虹燈，氣氛依依不捨。

江明赫說，萬國戲院如「私生子」沒合法文資身分，有人提議募款，但他婉拒，為徹底解決，依文資法提報登錄歷史建築，若獲文資身分保障，才是長遠之計。