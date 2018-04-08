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到府醫療陌生 民眾比較信醫院

2018-04-08 23:44聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

吳奶奶的兒子吳明哲（右）說，連攜團隊、聯順居家護理所長汪秋蓉（左）是他們家的小幫...
吳奶奶的兒子吳明哲（右）說，連攜團隊、聯順居家護理所長汪秋蓉（左）是他們家的小幫手。　 記者鄧桂芬／攝影
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長照二．○上路後，衛福部陸續修正法規，包括放寬物理、職能及語言治療所設置標準，讓治療所不再受到面積規範，也為醫事專業到宅服務打開友善大門。但國人對醫事專業到家服務還很陌生，倒是對醫療機構較具信賴感。

醫事專業到宅服務面向多，包括在宅醫療、居家護理、居家復健等，居家藥事及居家營養諮詢等服務也開始發展。

物理治療師公會全聯會理事長范政弘說，失能民眾要到醫院看病，要先預約復康巴士，還要有家屬請假或外勞陪伴，到醫院還要掛號排隊。而醫事專業則可進到家中，省去個案不少困擾，還能等家屬下班後再到宅服務。

范政弘估計，三到五年內專職執行居家復健的物理治療所將蓬勃發展，治療師可提著簡易工具就可獨自出任務，也能聯合其他治療師將執業登記掛在同一地點，以團隊方式接長照二．○的特約派案工作。

推動「連攜服務」的新北市政府衛生局專門委員陳玉澤說，過去使用居家復健的民眾，對在醫院看病或復健較有「信賴感」，還有人認為健保掛號更「便宜大碗」。連攜服務如能進一步整合護理師、物理治療師、職能治療師為一個團隊，將提供民眾更好品質 。

台灣在宅醫療學會秘書長張凱評說，居家復健和在醫院復健不同，治療師可以觀察民眾的「生活脈絡」，怎麼樣從臥室走到客廳，在家裡怎麼吃東西，提供更佳的醫療建議。

張凱評認為，不只是醫事專業團隊，也應有商店、金融機構、郵局、物流貨運等友善商家與團體加入，才能打造真正安心生活好社區。

復健長照健保

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